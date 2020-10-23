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Завершающий поход по магазинам в проекте Re:МОНТ: выбираем кровать, двери, светильники и шторы
23.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Завершаем самый сложный этап подготовки новостройки к проживанию: закупки по магазинам. В этом выпуске выбираем кровать, двери, светильники, шторы и кучу прочей мебели. Все ли из запланированного дизайнером удастся купить в Минске? Смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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Завершаем самый сложный этап подготовки новостройки к проживанию: закупки по магазинам. В этом выпуске выбираем кровать, двери, светильники, шторы и кучу прочей...
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