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Завершающий поход по магазинам в проекте Re:МОНТ: выбираем кровать, двери, светильники и шторы

23.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Завершаем самый сложный этап подготовки новостройки к проживанию: закупки по магазинам. В этом выпуске выбираем кровать, двери, светильники, шторы и кучу прочей мебели. Все ли из запланированного дизайнером удастся купить в Минске? Смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ.

Завершающий поход по магазинам в проекте Re:МОНТ: выбираем кровать, двери, светильники и шторы

Самый сложный этап, где зачастую и происходят скандалы, подходит к концу. В очередном выпуске проекта Re:МОНТ мы идем докупать по списку дизайнера, что еще не удалось купить. Сможем ли все найти в минских магазинах?

Завершающий поход по магазинам в проекте Re:МОНТ: выбираем кровать, двери, светильники и шторы

Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, это позволит нам проводить прямые трансляции с общественных обсуждений, пресс-конференций, разбирательств с застройщиками и судов. Ведь площадка YouTube накладывает свои ограничения на все возможности по количеству подписчиков. А также оставляйте комментарии — это позволит нам корректировать контент и делать его более полезным.

Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:22 – идем выбирать шторы.

9:30 – выбираем кровать.

19:15 – ищем стулья для кухни.

21:47 – выбираем свет.

22:37 – идем заказывать двери.

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Теги: Минск
 
 
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Завершаем самый сложный этап подготовки новостройки к проживанию: закупки по магазинам. В этом выпуске выбираем кровать, двери, светильники, шторы и кучу прочей...
 
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