Лебедько вышел на свободу, отсидев 15 суток: Не ожидал, что сегодня выйду. Ждал «уголовку»

Источник материала: Tut.by

Политик, экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько вышел на свободу, отбыв 15 суток административного ареста. Он рассказал TUT.BY, как его задерживали и какие условия сегодня в ИВС и СИЗО для тех, кто получил «сутки» по ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 8 октября Анатолий Лебедько перестал выходить на связь. Позже в ГУВД Мингорисполкома заявили, что политик задержан милицией за административное правонарушение. Лебедько судили и дали ему дали 15 суток.

Как рассказал политик после освобождения, протокол по ст. 23.34 КоАП на него был составлен за участие в одном из воскресных маршей.

— Чувствую себя замечательно. Я ходил на все марши, снимал, но мне выбрали какой-то странный митинг, с которого не было ни одного видео и, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что стратегия там другая: как будто дали «сутки» по одному маршу, а потом будут добавить по 15 суток за каждый следующий. Я свое задержание связываю напрямую с решением Тихановской назначить меня своим представителем в Общественной конституционной комиссии. Ребята, которые меня похищали, так мне и намекнули: сначала будет административное дело, а потом уголовное. Поэтому я, если честно, не ожидал, что сегодня выйду, — рассказал Анатолий Лебедько.

Политик рассказал и обстоятельства своего задержания: на улице к нему подъехал, как говорит Лебедько, «традиционный бусик» и пять человек в масках затолкали его в автомобиль.

— Подведомственную принадлежность людей, которые меня задерживали, определить сложно — это были пять человек в балаклавах. Я вышел на остановку, обратил внимание на то, что там стоит автомобиль ГАИ. Он мне показался странным, я достал свой айпад, чтобы снять, и когда я это делал, заметил на светофоре два бусика типичных. Они стояли параллельно и у меня мелькнула мысль, что тут что-то неладное. И буквально за мгновение один из них подскочил, я не успел даже дернутся, раскрылись двери и пять человек очень быстро меня внутрь забросили. Насилие не применяли, но у них была включена камера и мне сказали, чтобы избежать насилия, надо выключить все мои гаджеты. Где мои гаджеты не знаю, за мной они не последовали, — рассказал политик.

Анатолия Лебедько увезли сначала в РУВД Центрального района, затем в ИВС и ЦИП на Окрестина, а затем Лебедько и еще около 36 человек автозаками вывезли в СИЗО в Барановичи.

— Вот как раз, когда меня забирали, в четверг, 8 октября, по всем СИЗО и ИВС пошло указание ужесточить режим пребывания. Это было и в Жодино — я пересекался с человеком оттуда, и в Барановичах: люди не могут днем лежать, у них нет матрасов — это все под запретом. Многое, конечно, зависит от смены, но в Барановичах сейчас так: подъем в 6 утра и все должны постельное белье забросить на верхние нары, а нижние — это просто железные прутья. И в Барановичах есть новый комплекс, но для политзаключенных, осужденных по 23.34, специально отвели часть старых построек и там сейчас находятся заключенные. Вчера как раз завезли пять автозаков (Среди тех, кого привезли в Барановичи вчера — журналисты TUT.BY Всеволод Зарубин и Вадим Замировский , — Прим.TUT.BY), — рассказал Лебедько.