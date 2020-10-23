Лукашенко рассказал, как увеличить добавленную стоимость

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. План на очередную пятилетку предусматривает строительство новых высокотехнологичных предприятий, рассказал президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Слуцкий район.

По словам главы государства, необходимо вкладывать средства в возведение новейших, высокотехнологичных предприятия, потому что "строить старье бесполезно: на рынке не сможем конкурировать и продавать продукцию".

Продаем и радуемся

Подобные производства нужны в аграрной отрасли и промышленности, при этом учитывая уровень компетенции белорусских рабочих.

Александр Лукашенко считает, что примером здесь служит деревообработка, потому что республика обладает ресурсами и раньше поставляла дерево на экспорт.

После модернизации в стране создано производство целлюлозы, которую раньше импортировали. На следующем этапе нужно начать производство из нее продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Вот мы продаем целлюлозу в Китай и радуемся. А надо делать из нее конечный продукт, товар. В этом будет смысл. В сельском хозяйстве мы это научились хорошо делать. Будем потихонечку углубляться и на этом мы прилично заработаем", - объяснил свою стратегию белорусский лидер.

В чем смысл инвестиций?

При этом он обратил внимание, что в нашей стране уже освоили такие высокотехнологичные сферы, как атомная энергетика и космическая отрасль. В будущем фокус должен быть не только на масштабных проектах.

"Мы не настолько богаты, и нам, может, они не так уж и нужны. Будем развивать те компетенции и направления, где мы чего-то соображаем. Будем углубляться, чтобы добавленная стоимость была выше. В этом смысл нового инвестиционного цикла будущего года", - особо отметил Лукашенко.

По его мнению, необходимо на следующем этапе строить новые высокотехнологичные предприятия при этом необходимо модернизировать старые производства, и таким образом их развивать.

В ноябре на уровне президента будут рассмотрены основные документы, которые касаются финансового и экономического развития страны, после чего их будет изучать парламент. Планы на будущую пятилетку вынесут на Всебелорусское народное собрание , которое ранее предлагал президент провести в декабре.

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