Транзит российской нефти в Польшу приостановлен - Белнефтехим

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Транзит нефти по трубопроводу в Беларуси приостановлен из-за технических проблем в Польше, нефть из РФ накапливается в резервуарах, сообщили в компании "Белнефтехим".

"Пока критических моментов нет, справляемся. И с объемами нефти, и в целом с ситуацией. Ждем, пока польская сторона решит технические проблемы. Пока запасы нефти у нас есть", - сказал Sputnik пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Собеседник агентства уточнил, что временную приостановку транзита российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" запросила польская сторона – на ее территории возникли технические проблемы.

О каком сроке приостановки транзита идет речь, Тищенко сказать не может.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" принимает все меры по обеспечению запланированных объемов транзитной транспортировки нефти, в настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуаром парке ЛПДС "Мозырь", - добавил Тищенко.

Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 миллиона "кубов".