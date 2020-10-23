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Транзит российской нефти в Польшу приостановлен - Белнефтехим
23.10.2020 16:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Транзит нефти по трубопроводу в Беларуси приостановлен из-за технических проблем в Польше, нефть из РФ накапливается в резервуарах, сообщили в компании "Белнефтехим".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Пока критических моментов нет, справляемся. И с объемами нефти, и в целом с ситуацией. Ждем, пока польская сторона решит технические проблемы. Пока запасы нефти у нас есть", - сказал Sputnik пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.
Собеседник агентства уточнил, что временную приостановку транзита российской нефти по нефтепроводу "Мозырь-Брест" запросила польская сторона – на ее территории возникли технические проблемы.
О каком сроке приостановки транзита идет речь, Тищенко сказать не может.
"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" принимает все меры по обеспечению запланированных объемов транзитной транспортировки нефти, в настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуаром парке ЛПДС "Мозырь", - добавил Тищенко.
Емкость резервуаров ЛПДС "Мозырь" составляет более 0,5 миллиона "кубов".
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Сейчас российская нефть накапливается в резервуарном парке ЛПДС "Мозырь", причина - технические проблемы у польской стороны.
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