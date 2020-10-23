Исследование: Более миллиона белорусов хоть раз выходили на акции протеста, а Лукашенко «не мог победить»

Источник материала: Tut.by

Социологическое исследование Chatham House показало, что каждый пятый житель белорусских городов принимал участие в уличных акциях протеста. Все потому, что абсолютное большинство считает, что выборы не были справедливыми, и не хочет мириться с жестокостью силовиков. Что еще говорит о последних событиях социология, рассказал автор исследования — Рыгор Астапеня, научный сотрудник Chatham House в Британии.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В опросе приняли участие 899 городских жителей Беларуси, статистическая погрешность составляет 3,27%. Проводилось оно посредством опроса онлайн, поэтому уступает «живым» форматам, но, по данным автора, в нем соблюдены все требования социологии, поэтому можно говорить, что полученные результаты действительно отражают мнение жителей страны.

«Статистически Лукашенко не мог победить на выборах»

Первый вопрос, который обращает на себя внимание, это итоги голосования на выборах президента. Более 70% респондентов признались, что считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, только 16% опрошенных верят, что выборы прошли без фальсификаций. 20,6% опрошенных заявили, что отдали свой голос за Лукашенко, 52,2% — за Светлану Тихановскую, 9,2% — против всех, еще 13,7% не указали, как голосовали на выборах. «Даже с учетом потенциальной погрешности представляется весьма вероятным, что Тихановская получила либо более половины голосов, что дало бы ей победу в первом туре, либо получила поддержку, обеспечивающую ее переход во второй тур, говорится в исследовании.



Рыгор Астапеня Сыходзячы з нашых дадзеных, мы не можам сцвярджаць, што Святлана Ціханоўская перамагла ў першым туры. Ну і я не старшыня ЦВК, каб выносіць вердыкт. Што я дакладна магу сказаць — гэта тое, што статыстычна Аляксандр Лукашэнка ніяк не мог перамагчы. Нават калі ўсе сельскія жыхары выйдуць за яго, усё раўно гэта ніякім чынам немагчыма.

Эксперт уверен, что политические взгляды и ценности в сельской местности схожи с настроениями жителей маленьких городов. А в последних, судя по результатам опроса, Лукашенко и Тихановская на выборах получили примерно одинаковое количество голосов.

Рыгор Астапеня говорит, что различия между разными группами становятся не такими явными, как были до прошедшего лета. Например, раньше было разделение по уровню образования: люди с высшим образованием чаще поддерживали демократически настроенных кандидатов, а со средним — Александра Лукашенко. На последних выборах такого разделения не было. То же касается жителей небольших населенных пунктов, где традиционно поддерживали старый режим. Как видно, теперь там нет явного доминирования в эту сторону.

В то же время более 70% выступает за то, чтобы правительство пошло на диалог с теми, кто не признает результаты выборов. 69% хочет новых, справедливых выборов.

Наиболее вероятным выходом из политического кризиса, по мнению трети участников опроса, будет конституционная реформа, такая же часть считает, что власть в итоге будет передана от Александра Лукашенко к Светлане Тихановской или Координационному совету, а 26% считают, что протесты будут подавлены и руководство страны останется прежним.

Каждый пятый горожанин ходил на акции протеста

По выбранной линии поведения после выборов и взглядам белорусское общество можно условно разделить на три группы. Первая поддерживает протесты, таких 43,3%. Они считают, что выборы были сфальсифицированы, и недовольны тем, что правоохранительные органы применяли насилие и применяли тактику пыток по отношению к протестующим.

Вторая группа, куда вошло 33,6% опрошенных, — это те, кто склонен больше поддерживать протестующих, чем режим, но остается в стороне от активных действий. Их можно назвать «наблюдающими». «Наблюдающие», по предположению эксперта, остаются в стороне, потому что не до конца понимают, каким образом протесты способны привести к переменам в обществе.

В третью группу входят те, кто выступает против протеста и поддерживает Александра Лукашенко, таких 23,1%. При этом только 10% из них считают, что выборы были справедливыми.

Из ответов респондентов следует, что те, кто отдал голос за Светлану Тихановскую, составляют основную массу участников протестного движения. Среди «наблюдающих» были также те, кто голосовал против всех или за других кандидатов, и не показавшие свой выбор.

Исследование показывает, что каждый пятый городской житель участвовал хотя бы в одной уличной акции протеста. По данным Белстата, в городах в Беларуси на начало года проживало 7,3 млн человек. Если экстраполировать на них результаты опроса, получается 1,46 млн человек. Причем многие участники исследования указали, что готовы протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Но для выражения своей позиции белорусы используют не только уличные акции. Они массово пишут коллективные обращения, помогают специализированным фондам, выходят из государственных профсоюзов, а также прибегают к "итальянской забастовке".



Рыгор Астапеня Мне падаецца, што пратэстная хваля захаваецца на значны час. Мы бачым, што змяняюцца формы, але сутнаць застаецца. Сёння ў грамадстве паўстаў кансэнсус наконт таго, што Аляксандр Лукашэнка не павінен быць прэзідэнтам — гэта падзяляе дзьве траціны беларускага грамадства. У такіх умовах сістэма можа інснаваць нейкі час, але нядоўга. У любым разе сістэма будзе вымушана нешта змяніць унутры сябе.

Люди пр отив насилия и за справедливое расследование действий силовиков

62,8% респондентов воспринимают действия силовиков 9−11 августа как пытки. Большинство людей выступают за немедленную остановку насилия над протестующими и проведение честного расследования фактов насилия со стороны силовых структур. Хотя есть 10% тех, кто считает, что с протестующими следует обращаться еще жестче.

В то же время 66,4% выступают за люстрацию. Но это не значит, что всех, кто работал на старую власть, «порвут на куски», как заявлял Александр Лукашенко. Идея люстрации касается только занимающих «высокие» должности и запятнавших свою репутацию или очевидно нарушивших закон. Люди не хотят, чтобы в будущем они занимали значимые для общества государственные посты.

Около половины ждут, что парламент будет способствовать диалогу между правительством и протестующими, хотят, чтобы он также выступил за расследование случаев применения силы правоохранительными органами. Почти половина ждет от парламентариев осуждения фальсификации выборов.

Интересно, что 54% считают, что экономический кризис в Беларуси недопустим и следует избегать его наступления, даже если это будет означать сохранение нынешнего правительства. А 46% говорят, что «чтобы добиться ухода Лукашенко, мы должны быть готовы к тяжелому экономическому кризису».

Участники исследования высказали свое отношение к символам: 38,2% близок бело-красно-белый флаг, а 42,2% — красно-зеленый, 19,6% — не определились.