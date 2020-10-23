Акционеры Turkcell уладили конфликт. У оператора life:) появился новый совладелец

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси одобрило приобретение Фондом национального благосостояния Турции (TVF) контроля над ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ). Информация об этом размещена на сайте юридической компании «Сорайнен», которая консультировала турецкий фонд.





БеСТ — это третий по величине оператор мобильной связи в Беларуси, обслуживающий около 1,5 миллиона абонентов. Он работает под брендом «life:)», созданным после приобретения компанией Turkcell Holding 80% доли БеСТ в 2008 году. Остальные 20% принадлежат Республике Беларусь.

Около 10 лет шел корпоративный конфликт между основными акционерами Turkcell Holding (транснациональный оператор связи шведского происхождения Telia, турецкий промышленный и торговый конгломерат Cukurova Holding и инвесткомпания LetterOne, подконтрольной хозяевам российского «Альфа-Банка»). Затяжные разбирательств а в международных судах происходили из-за взаимных претензий акционеров по долгам и долям в Turkcell Holding.

И вот в мае текущего года акционеры Turkcell Holding договорились об изменении структуры собственности. Telia полностью вышла из капитала Turkcell Holding, продав свой пакет акций за 530 млн долларов Фонду национального благосостояния Турции. TVF получил 26,2% акций Turkcell, тогда как LetterOne увеличил объем акций до 24,8%. Как выяснил CNews , LetterOne выделила 330 млн долларов турецкому фонду на выкуп доли Telia в Turkcell. Cukurova вышла из капитала Turkcell Holding. Остальные акции будут находиться в свободном обращении. При этом TVF получила пять из девяти мест в совете директоров Turkcell.

Основанный в августе 2016 года, Фонд национального благосостояния Турции занимается стратегическим инвестированием в Турции и имеет портфель из 20 компаний в 8 различных секторах. В TVF выразили надежду, что благодаря фонду, партнерство и структура правления Turkcell станут более стабильными и прозрачными.

Turkcell — крупнейший оператор в Турции, владеет также активами в Украине, в Беларуси и на Северном Кипре. В 2018—2019 годах власти Беларуси обсуждали с Turkcell возможность выкупа госдоли в БеСТ. Возможно, после прихода турецкого фонда эта сделка сможет быть осуществлена.