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Акционеры Turkcell уладили конфликт. У оператора life:) появился новый совладелец
23.10.2020 16:29 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси одобрило приобретение Фондом национального благосостояния Турции (TVF) контроля над ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ). Информация об этом размещена на
БеСТ — это третий по величине оператор мобильной связи в Беларуси,
Около 10 лет шел корпоративный конфликт между основными акционерами Turkcell Holding (транснациональный оператор связи шведского происхождения Telia, турецкий промышленный и торговый конгломерат Cukurova Holding и инвесткомпания LetterOne, подконтрольной хозяевам российского «Альфа-Банка»). Затяжные
И вот в мае текущего года акционеры Turkcell Holding договорились об изменении структуры собственности. Telia полностью вышла из капитала Turkcell Holding, продав свой пакет акций за 530 млн долларов Фонду национального благосостояния Турции. TVF
Основанный в августе 2016 года, Фонд национального благосостояния Турции занимается стратегическим инвестированием в Турции и имеет портфель из 20 компаний в 8 различных секторах. В TVF выразили надежду, что благодаря фонду, партнерство и структура правления Turkcell станут более стабильными и прозрачными.
Turkcell — крупнейший оператор в Турции, владеет также активами в Украине, в Беларуси и на Северном Кипре. В 2018—2019 годах власти Беларуси
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси одобрило приобретение Фондом национального благосостояния Турции (TVF) контроля над ЗАО...
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