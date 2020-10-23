Транзит нефти по трубопроводу «Мозырь - Брест» восстановили

Источник материала: Tut.by

Транзит нефти по трубопроводу Мозырь — Брест временно приостановлен. Это произошло из-за технических проблем, возникших в Польше. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».



Фото: transoil.by

«В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши, польская сторона в лице представительства „Транснефти“ в Республике Польша запросила приостановку транспортировки нефти по нефтепроводу Мозырь — Брест», — говорится в сообщении.

Оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» «принимает все меры по обеспечению запланированных объёмов транзитной транспортировки нефти, в настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуарном парке линейной производственной диспетчерской станции «Мозырь».

Емкость резервуаров ЛПДС «Мозырь» составляет более 0,5 млн кубометров.

Впрочем, приостановка была недолгой. Польша уже возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу Мозырь — Брест, которая приостанавливалась из-за проблем с энергоснабжением, сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «В настоящее время прокачка нефти восстановлена», — сказал он.

«Труба» Мозырь — Брест входит в систему магистральных нефтепроводов «Дружба» и предназначена для транзита российской нефти в Польшу и Германию. Конечный пункт данного участка находится в Польше в Адамово.