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Транзит нефти по трубопроводу «Мозырь - Брест» восстановили
23.10.2020 16:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Транзит нефти по трубопроводу Мозырь — Брест временно приостановлен. Это произошло из-за технических проблем, возникших в Польше. Об этом сообщает концерн «Белнефтехим».
«В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Польши, польская сторона в лице представительства „Транснефти“ в Республике Польша запросила приостановку транспортировки нефти по нефтепроводу Мозырь — Брест», — говорится в сообщении.
Оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» «принимает все меры по обеспечению запланированных объёмов транзитной транспортировки нефти, в настоящее время поступающая с территории РФ российская нефть накапливается в резервуарном парке линейной производственной диспетчерской станции «Мозырь».
Емкость резервуаров ЛПДС «Мозырь» составляет более 0,5 млн кубометров.
Впрочем, приостановка была недолгой. Польша уже возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу Мозырь — Брест, которая приостанавливалась из-за проблем с энергоснабжением, сообщил
«Труба» Мозырь — Брест входит в систему магистральных нефтепроводов «Дружба» и предназначена для транзита российской нефти в Польшу и Германию. Конечный пункт данного участка находится в Польше в Адамово.
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Транзит нефти по трубопроводу Мозырь - Брест временно приостановлен. Это произошло из-за технических проблем, возникших в Польше. Об этом сообщает концерн...
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