Всего хватает: сколько овощей и фруктов заложили в стабилизационные фонды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Стабилизационные фонды в Беларуси формируются исключительно за счет белорусской продукции, сообщили в МАРТ.

Объемы закладок в фонды самостоятельно определяют облисполкомы и Минский горисполком, отметила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания Наталья Мельникова.

Из выращенного картофеля к середине октября в стабилизационные фонды заложили больше 19 тысяч тонн – это больше семидесяти процентов от запланированных объемов. Также фонды уже пополнились 14 тысячами тонн овощей – это больше трети от запланированного – и 5,5 тысячи тонн фруктов. Закладывать продукцию в стабилизационные фонды планируют закончить до 15 ноября 2020 года.

Всего на межсезонный период 2020-2021 года в фонды планируют заложить 27 тысяч тонн картофеля, 35,7 тысячи тонн овощей, 8 тысяч тонн фруктов.

Госорганы пытаются сделать так, чтобы в продаже всегда было достаточно свежих фруктов и овощей. Так, согласно требованиям МАРТ, в магазинах с универсальным ассортиментом товаров должно быть представлено от 11 до 22 наименований свежих овощей и плодов, от 1 до 6 наименований солений и квашений и еще от 4 до 45 наименований быстрозамороженной продукции.

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