|
Всего хватает: сколько овощей и фруктов заложили в стабилизационные фонды
23.10.2020 17:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 окт – Sputnik. Стабилизационные фонды в Беларуси формируются исключительно за счет белорусской продукции, сообщили в МАРТ.
Объемы закладок в фонды самостоятельно определяют облисполкомы и Минский горисполком, отметила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания Наталья Мельникова.
©
Из выращенного картофеля к середине октября в стабилизационные фонды заложили больше 19 тысяч тонн – это больше семидесяти процентов от запланированных объемов. Также фонды уже пополнились 14 тысячами тонн овощей – это больше трети от запланированного – и 5,5 тысячи тонн фруктов. Закладывать продукцию в стабилизационные фонды планируют закончить до 15 ноября 2020 года.
Всего на межсезонный период 2020-2021 года в фонды планируют заложить 27 тысяч тонн картофеля, 35,7 тысячи тонн овощей, 8 тысяч тонн фруктов.
Госорганы пытаются сделать так, чтобы в продаже всегда было достаточно свежих фруктов и овощей. Так, согласно требованиям МАРТ, в магазинах с универсальным ассортиментом товаров должно быть представлено от 11 до 22 наименований свежих овощей и плодов, от 1 до 6 наименований солений и квашений и еще от 4 до 45 наименований быстрозамороженной продукции.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси свежего картофеля и овощей производится значительно больше, чем необходимо для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)