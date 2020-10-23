«Менять политическую логику власть не готова». Эксперты - о создании новых партий в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Руководство Гражданской инициативы «Союз» решило учредить в Беларуси политическую партию с одноименным названием. Партия пророссийская и не скрывает, что одна из ее целей — развитие Союза России и Беларуси. О будущей партии активно говорят на государственном телевидении, пишут госСМИ. TUT.BY поговорил с экспертами о том, насколько быстро белорусская власть может сегодня «слепить» партию и чей заказ партия «Союз».



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На сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий . Последний раз партию регистрировали в 2000 году, ею стала Консервативно-Христианская Партия — БНФ Зенона Позняка.

Но зачем белорусской власти пророссийская партия, если есть общественное объединение «Белая Русь», о смене статуса которого власть говорит уже много лет? Политолог, директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич считает, что централизованная система, основанная на власти одного человека, сломалась в этом году, и власти вроде как резонно вводить новых игроков в виде партий. Смена статуса «Белой Руси» — вполне вероятный сценарий.

— В общем-то дискуссия о том, что «Белая Русь» должна стать партией, началась еще с момента создания общественного объединения — более десяти лет назад. Каждый год эта дискуссия обновлялась. Но в связи с тем, что есть понимание, что на одном Лукашенко система не устоит, особенно сейчас это стало очевидно, были сделаны выводы о том, что необходимо выстроить новые основы для власти, карьерного роста, для появления каких-то новых политиков и лидеров внутри правящего класса — «Белая Русь» для этого и рассматривалась.

Поэтому логичным является ход регистрации объединения как партии, особенно в контексте политической реформы и дискуссии о том, что может быть избирательная система будет изменена на смешанную. И, по всей видимости, такой вариант лоббирует Россия, а белорусские власти должны на это как-то реагировать. Особенно, учитывая, что централизованная система, основанная на власти одного человека, сломалась в этом году, резонно вводить новых игроков. И партия может стать таким игроком, — считает Андрей Казакевич.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров сомневается, что будущая конституционная реформа приведет к усилению роли политических партий.

— Я не думаю, что в реформе Конституции, которую власть затеяла, предусмотрена какая-то серьезная ревизия полномочий, скорее я склоняюсь к мнению, что это косметические реформы технического порядка, не затрагивающие основную структуру распределения власти. По крайней мере не видно сейчас каких-то ключевых признаков, что власти собираются менять характер политических институтов. Могут ли они создать себе быстро партию? Кроме превращения «Белой Руси» в партию, наверное, у них нет никаких возможностей для создания сильной партии власти. А вот ресурсы «Белой Руси» вполне для этого могут быть задействованы, но сколько она ни пыталась ранее перейти в партию, у нее никогда этого не получалось.

Егоров считает, что Лукашенко в принципе не нужна партия власти, которая могла бы быть политическим институтом ограничения его функций и могла бы кадровым резервом влиять на конкретные назначения людей, быть кадровым лифтом.

— Параллельная система, которая создается в альтернативу к существующей, в дополнение к ней, развивает пространство игры, а значит меняет политическую логику, и мне кажется, что власти к этому до сих пор не готовы. А в ситуации революции такие вещи еще и политически опасны — неизвестно, кто это еще и захватит, — считает эксперт.

Игра в партии

Партию «Союз», по мнению Егорова, власти зарегистрировать могут, но, вероятнее всего, это просто очередная игра Лукашенко, который в ситуации нестабильности соглашается на все идеи Кремля.

— Зарегистрировать эту партию они могут, но, возможно, здесь есть некоторая игра России, которая сейчас серьезно форматирует информационное пространство Беларуси. И эта игра состоит, возможно, в том, чтобы провести новую конфигурацию Конституции и претендовать на то, что крупная пророссийская сила сможет войти в парламент Беларуси в последствии. Но я думаю, что, опять же, сейчас Лукашенко может соглашаться на все: Союзное государство — хорошо, изменение Конституции и повышение роли парламента — хорошо, он соглашается на все, имея в виду, что он их потом «прокинет», как он всегда это делает — как только стабилизируется ситуация и у него появится возможность сопротивления. Мне кажется, пока с точки зрения белорусских властей это просто политическая игра, — говорит Егоров.

Андрей Казакевич считает, что создание партии «Союз» — не обязательно идея Кремля.

— Чья идея не совсем понятно, может быть, это игра белорусских властей на опережение: продемонстрировать Кремлю, что у нас тут уже есть своя партийная пророссийская организация, пообещать, что она будет представлена в органах власти. Почему я так думаю? Потому что власть эту партию рекламирует, демонстрирует в том числе внешним наблюдателям. Хотя состав партии выглядит несколько маргинальным, я бы сказал. Наверное, России хотелось бы иметь менее одиозных людей в такой партии, чтобы она могла претендовать на значительную часть белорусского электората, если не на большинство. Поэтому, думаю, это пока пробный камень в этой игре по созданию какой-то пророссийской силы в Беларуси.

Будет ли зарегистрирована пророссийская партия «Союз», зависит от того, как будет изменена партийная роль в новой Конституции: если конфигурация политических институтов не меняется, то создание новой партии приведет к созданию очередной партии Труда и справедливости или Республиканской партии, которые в политическом процессе не играют никакой роли, полагает эксперт.

— Даже получая некое видимое количество мест в парламенте, они ни на что не влияют — парламент абсолютно игрушечный, такой парламент Барби, он никаких решений самостоятельно не принимает, количество законодательных инициатив, которые двигают сами парламентарии, близко к трем-четырем за весь период существования Палаты представителей. Поэтому никакой политической силы партия «Союз» в данных условиях не приобретет. Но если Конституция будет изменена, будет повышена роль парламента при этом, даже без введения пропорциональной системы организации выборов, то здесь они могут иметь некий шанс на формирование значимой парламентской фракции, которая будет проводить пророссийскую линию, — считает Андрей Егоров.