Боррель и Помпео призвали власти Беларуси вступить в диалог с обществом

Источник материала: Tut.by

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и глава Госдепартамента США Майк Помпео 23 октября по телефону обсудили ситуацию в Беларуси и Нагорном Карабахе, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).



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Представители США и ЕС вновь призвали власти Беларуси вступить в диалог с гражданским обществом.

«Госсекретарь Помпео и верховный представитель Боррель призвали белорусские власти вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом», — сказано в сообщении.

ЕС и США подтвердили свою решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси.

Стороны также оценили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвали к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению согласованного прекращения огня.

«Они призвали стороны безотлагательно возобновить конструктивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они призвали всех участников, включая внешние стороны, воздерживаться от действий, которые могут увеличить риски для региона», — сообщили в ЕВС.