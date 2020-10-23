В аэропорту Штутгарта откроется полностью автоматизированная парковка

Автоматизированная парковка понизит стресс, присущий передвижению по гаражам аэропорта: Bosch, Mercedes-Benz и оператор автостоянок Apcoa намерены запустить беспилотную и полностью автоматизированную парковку в аэропорту Штутгарта.

Для этого автоматизированная система парковки, совместно разработанная компанией Bosch и Mercedes-Benz, должна быть готова к коммерческой эксплуатации. Новый Mercedes-Benz S-класса уже готов стать первой в мире моделью серийного автомобиля со встроенными технологиями автоматизированной парковки. В качестве дополнительной опции клиенты смогут приобрести соответствующую предустановку «Умный парковщик», которая позволит отправлять со смартфона команды автомобилю для парковки на зарезервированном месте.

«С новым S-классом роскошью становится не только вождение, но и парковка», – отмечает Майкл Хафнер, глава департамента автоматизированного вождения Mercedes-Benz AG. Автостоянка P6 в аэропорту Штутгарта послужит пилотной площадкой для планируемой коммерческой автоматизированной парковки.

Здесь компании протестируют, как технология на борту S-класса взаимодействует с интеллектуальной инфраструктурой Bosch и цифровой платформой APCOA FLOW, предоставляемой оператором автостоянок Apcoa. Эта платформа делает весь процесс парковки безбилетным и безналичным.

«Bosch, Apcoa, Mercedes-Benz и аэропорт Штутгарта намерены продолжить совместную работу, чтобы сделать парковку полностью автономной», – комментирует Кристоф Хартунг, член правления департамента Связанных мобильных решений в Bosch. В гараже аэропорта уже ведутся приготовления к запуску автоматизированной системы парковки. Целью эксперимента с участием нового S-класса в аэропорту Штутгарта является поиск бесперебойного и самого удобного для клиента способа взаимодействия между транспортным средством, инфраструктурой и оператором автостоянки.

Первая в мире технология автоматизированной парковки 4-го уровня автономности в серийном автомобиле

В июле 2019 года компании Bosch и Mercedes-Benz первыми в мире получили специальное разрешение на использование технологии автоматизированной парковки для отдельных автомобилей E-класса в реальных условиях смешанного парковочного движения на базе музея Mercedes-Benz в Штутгарте. Имеющий соответствующую предустановку «Умный парковщик», новый Mercedes-Benz S-класса теперь является первым серийным автомобилем, оснащенным технологией полностью автоматизированной парковки, которая позволяет парковаться без водителя.

Однако реализация этой инициативы зависит от наличия в будущем гаражей с соответствующей инфраструктурой, а также от одобрения властями новой технологии. Это делает Mercedes-Benz S-класса первым в мире автомобилем с предустановленной технологией автоматизированного вождения 4-го уровня SAE. «С помощью автоматизированной парковки Mercedes-Benz демонстрирует, что парковка без водителя вскоре станет реальностью», – отмечает Хафнер.

Чтобы реализовать функцию парковки «в одно касание», сразу у въезда в гараж Р6 будет создана просторная зона высадки-посадки пассажиров, что позволит пользователям технологии автоматизированной парковки покинуть автомобиль в удобном месте. Как только водитель с комфортом доберется до терминала и пройдет регистрацию, его S-класс припаркуется в подвале, руководствуясь информацией от инфраструктурных технологий. Другими словами, пользователям больше не нужно беспокоиться о маневрировании или необходимости протискиваться в двери своих автомобилей, когда парковочное место, которое они наконец нашли, оказывается слишком узким.

«Технология автоматизированной парковки действительно повышает комфорт и удобство наших пассажиров и экономит их время, особенно когда они спешат и просто хотят быстро оставить машину в аэропорту», – говорит Вальтер Шофер, официальный представитель Flughafen Stuttgart GmbH. Для этапа тестирования, который вот-вот начнется, в гараже P6 выделены два места для самостоятельной парковки автомобилей. Больше мест будет добавлено, когда парковка без участия водителя станет привычным явлением, как это и планируется в будущем.

Умная инфраструктура и цифровые платформы

Экспериментальный гараж в аэропорту Штутгарта станет тестовой площадкой для новых видеокамер Bosch, которые могут определять свободные парковочные места, контролировать ширину проезда и окружающую обстановку, а также обнаруживать препятствия или людей на пути. До настоящего времени для этой цели использовались данные с лидарных датчиков. Затем специальный центр управления, расположенный в гараже, рассчитывает маршрут движения к свободному парковочному месту.

«Наша умная гаражная инфраструктура является основой будущей парковки без водителя», – комментирует Хартунг. Благодаря информации с камер автомобили могут свободно двигаться по гаражу и даже по узким пандусам, что позволяет им перемещаться между разными уровнями паркинга.

Автомобильные технологии автономно преобразуют информацию от инфраструктуры в маневры автомобиля. Например, если камеры обнаруживают неожиданное препятствие, автомобиль безопасно выполняет аварийную остановку. Встроенная технология в автономном режиме преобразует информацию, полученную от инфраструктуры в маневры вождения. Например, в случае обнаружения камерами неожиданного препятствия, автомобиль безопасно выполнит аварийную остановку.

APCOA FLOW – цифровая платформа оператора автостоянок Apcoa – также играет ключевую роль в эксперименте с парковкой без водителя в аэропорту Штутгарта. Участие платформы варьируется от бронирования места для парковки на конкретную дату до бесконтактного въезда в гараж, полностью автоматизированной оплаты и выставления счетов. Система распознает транспортное средство клиента и автоматически поднимает шлагбаум, делая поездку к билетному автомату и сам квиток лишними.

«Мы хотим стать первым оператором автостоянок, который полностью поддерживает и предоставляет услуги беспилотной парковки на основе технологии автоматизированной парковки в одном из наших гаражей», – говорит Франк ван дер Сант, коммерческий директор Apcoa Parking Holdings GmbH.

Больше автомобилей – больше автостоянок

Служба парковки и возврата автомобиля экономит время и позволяет избежать долгих прогулок по парковке: как только гаражи будут оснащены соответствующей инфраструктурой, и национальное законодательство легализует технологию автоматизированного вождения, клиенты смогут пользоваться услугами парковки без водителя. Bosch и Mercedes-Benz подготавливают почву для этого, предлагая первое в мире инфраструктурное решение для автоматизированной парковки автомобилей с 4-м уровнем SAE в реальных условиях движения.

Цель Bosch – оборудовать все больше и больше автостоянок инфраструктурной технологией автоматизированной парковки. Будучи крупнейшим оператор автостоянок в Европе, Apcoa видит стратегический интерес в предоставлении инновационных услуг премиум-класса, таких как автоматизированная парковка, во всех своих гаражах.

«Забегая вперед, мы хотим запустить автоматизированные парковки для большего числа клиентов в некоторых локациях Apcoa», – говорит ван дер Сант. Компания управляет примерно 1,5 миллионами индивидуальных парковочных мест в более чем 9 500 локациях, расположенных в 13 странах Европы. За счет повышения доступности услуг парковки без водителя и полностью автоматизированных парковок на одной и той же территории можно разместить на 20 процентов больше транспортных средств. Кроме того, парковка без водителя особенно уместна для узких, удаленных и, следовательно, непривлекательных парковок, которых в противном случае люди бы избегали.