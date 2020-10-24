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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 октября 2020 года)

24.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

После 7 недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья зафиксирована нулевая динамика. Индекс цен вторичного рынка жилья не изменился и составляет 1370 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и достигла отметки в 1312 $/м2.

Загородная недвижимость

Как правило, с наступлением осени на рынке загородной недвижимости падает активность, но в в этом году желающих продать дом или участок стало больше. Количество объектов на рынке загородной недвижимости Минского региона за месяц выросло на 3%. Это крайне нетипичная динамика для сентября — обычно в это время предложение уже начинает снижаться из-за окончания сезона высокого спроса. Продавцы переносят продажу на весну и снимают часть объявлений. Но в этот раз предложение выросло — по всей видимости та нервозность, которая присутствует в стане продавцов квартир, передалась и загородному рынку.

Протесты

Прокурор Минска рассказал, кто возместит ущерб, который якобы нанесен городу протестующими. А в это время рынок жилья находится в трудном положении из-за политического и экономического кризисов. Мы узнали у экспертов из Беларуси и Украины, чем рискует покупатель, приобретая квартиру в период «турбулентности» на рынке.

Развитие города

Минск снова остался без главного архитектора. Ольга Радченко уволилась.

"Шчучыншчына"

Неделю назад байнет потерял покой. В сети появился видеоклип артистки Елены ЖелудOk (Елена Зуй-Войтеховская). Юмористический ролик снял «ЧинЧинЧенэл» и выложил на своем YouTube-канале. Сходу клип стал вирусным, а слово «ШЧУЧЫНШЧЫНА-А-А!» надежно застряло в головах белорусов. Перестать напевать припев мы не смогли, а потому отправились в самый популярный край Беларуси. Спойлер — на Щучинщине есть на что посмотреть, виза белорусам не нужна, границ нет.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 октября 2020 года)

Строительство

С января для нуждающихся в Беларуси построено около 12 тысяч квартир. Но как-то не сильно это сказывается на очередях нуждающихся. И тем более не спасает строительную отрасль... А проблемы у нас немаленькие. Вот, к примеру, Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с белорусского ООО «ЭнергоСпецАрматура» более 1 миллиона белорусских рублей задолженности за поставку в 2019 году арматуры для строительства Белорусской АЭС. И это только часть многочисленных неплатежей в строительстве...

На территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс, начался снос старых зданий. А жители «Пирса» (тоже проект А-100) получили очень красивый подарок от застройщика - композицию из 12 бронзовых чаек.

В продаже появилось 7 квартир в ЖК «Карамель» на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске.

Александр Лукашенко расширил права «Дана Холдингз» на строительство ЖК «Минск-Мир».

В Ждановичах местные жители выступили против строительства дома для МВД, а заказчик говорит, что решение об этом принимал в том числе президент. Кроме того, в Минске назревает еще один градостроительный скандал из-за уплотнения. Участок в районе улиц Одинцова и Якубовского — давно предмет спора местных жителей и чиновников, а в середине октября людям сообщили — здесь хотят построить многоквартирный дом. Местные собрались, чтобы высказаться «против» стройки, но, как оказалось, обсуждение отменили. Диалога не получилось, но жители решили действовать и идти вплоть до президента.

Белорусского строителя Московского метрополитена пытаются банкротить. А Минское метро должно к 7 ноября получить еще 4 станции.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы.

Земля

На аукцион выставили 12 новых участков под Минском. А по результатам недавнего аукциона самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за $ 15 тысяч.

Деньги

«В сентябре кредитный прогноз Беларуси со «стабильного» перешел в «негативный». Тезисно о перспективах белорусской экономики можно почитать тут.

Зарубежная недвижимость

В Украину с сентября на трудоустройство уехали 3 тыс. белорусов, в Польшу — 10 тыс., в Латвию и Литву — 500 человек. Кстати, уезжающих очень рады видеть там. Например, в Вильнюсе для белорусских IT-компаний предлагают необычный комплекс с большим офисом и жилыми коттеджами. Обещают помощь в переезде.

Регионы

В Вилейском районе рухнула каплица Огинских.

В Несвиже появится улица, названная в честь репрессированного в 30-е годы поэта Владимира Жилки.

В Бобруйске строят крематорий. Это второй в стране подобный объект.

В Гомельской области аукцион по продаже бани длился 6 часов.

С аукциона продают дворец Горваттов в Наровле, цена снижена на 80%. И усадебный дом Пусловских в Брестской области тоже выставили на аукцион.

Сараи в самом центре Бреста снесут. На их месте будет административное здание. Также в Бресте из старого двухэтажного дома хотят сделать модную «пятиэтажку» с лифтами и офисами. Кстати, в Брестской области выделят 738 участков под индивидуальную застройку.

В Гродно спроектировали дома так, чтобы всем хватило свежего воздуха.

Дачи и частные дома

Жителям частного сектора разрешили платно сдавать опавшие листья на переработку. Если выбрасывать — штраф до 50 базовых.

Коммерческая недвижимость

В NAI Global в Беларуси отмечают, что сегодня на рынке коммерческой недвижимости Минска наступила новая веха. На рынке офисов идут структурные изменения, посещаемость и выручка в торговых центрах практически вернулась на прошлогодний уровень, но поменялись предпочтения потребителей. В самой плачевной ситуации находится рынок отелей.

Бизнес-центр «Аякс» ввели в эксплуатацию в августе 2020 года, когда первую волну пандемии сменила поствыборная ситуация в стране, а белорусский IT-сектор заговорил о релокейте за границу. Realt.by узнал, повлияли ли экономические и политические события на заполняемость новостройки и как объект выглядит изнутри.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 октября 2020 года)

В центре Минска появится государственный апарт-отель на 40 квартир.

Торговый комплекс Triniti официально сдан в эксплуатацию. Сюда придут сразу 5 брендов польского фэшн-ритейла.

ММЗ имени С. И. Вавилова и «МАЗ-Купава» выставили на аукцион свои активы.

Жилье и инфраструктура

Второй месяц квартиры в Минске падают в цене. И хоть скорость падения стоимости «вторички» не такая высокая, как хотелось бы покупателям (на «двушки» она и вовсе самая низкая, согласно нашей аналитике), но все равно в продаже начали активно появляться отличные варианты по непривычно низкой цене. Собрали для вас подборку неплохих «двушек» с ремонтом стоимостью до $ 50 тысяч.

Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей открыт.

В Музее валунов в Уручье стали менять старые скамейки на новые.

Вот как выглядит новый детский садик в Московском районе Минска.

Дизайн и ремонт

Завершаем самый сложный этап подготовки новостройки к проживанию: закупки по магазинам. Выбираем кровать, двери, светильники, шторы и кучу прочей мебели. Все ли из запланированного дизайнером удастся купить в Минске? Смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ.

В рубрике «Битва двух» мы сравниваем две квартиры одной стоимости. Одна из них расположена в довольно знаменитом жилом комплексе «Новая Боровая», а другая — в противоположном конце столицы, возле ст.м. «Грушевка». Это «двушки» практически одинаковой стоимости, но разные по дизайну и наполнению. Какую бы выбрали вы?

ЖКХ

Минэнерго заявило, что количество «электрических» домов вырастет вдвое. Кроме того, государство пытается стимулировать использование белорусами электроэнергии - дают льготы.

«Минсктеплосети» рассказали о количестве ЧП за последние 15 лет.

За неделю на 76 контейнерных площадках в Минске обнаружили нарушения.

Офтоп

Странные подсчеты. В опросах, которые проводит администрация Фрунзенского района, сумма голосов оказалась выше 100%.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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