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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 октября 2020 года)
24.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
После 7 недель непрерывного снижения цен на вторичном рынке жилья
Загородная недвижимость
Как правило, с наступлением осени на рынке загородной недвижимости падает активность, но в в этом году желающих продать дом или участок стало больше. Количество объектов на рынке загородной недвижимости Минского региона за месяц
Протесты
Прокурор Минска
Развитие города
Минск снова остался без главного архитектора. Ольга Радченко
"Шчучыншчына"
Неделю назад байнет потерял покой. В сети появился видеоклип артистки Елены ЖелудOk (Елена Зуй-Войтеховская). Юмористический ролик снял «ЧинЧинЧенэл» и выложил на своем YouTube-канале. Сходу клип стал вирусным, а слово «ШЧУЧЫНШЧЫНА-А-А!» надежно застряло в головах белорусов. Перестать напевать припев мы не смогли, а потому отправились в самый популярный край Беларуси. Спойлер —
Строительство
С января для нуждающихся в Беларуси
На территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс,
В продаже
Александр Лукашенко
В Ждановичах местные жители
Белорусского строителя Московского метрополитена
В Беларуси
Земля
На аукцион
Деньги
«В сентябре кредитный прогноз Беларуси со «стабильного» перешел в «негативный». Тезисно о перспективах белорусской экономики можно почитать
Зарубежная недвижимость
В Украину с сентября на трудоустройство
Регионы
В Вилейском районе
В Несвиже
В Бобруйске
В Гомельской области аукцион по продаже бани
С аукциона
Сараи в самом центре Бреста
В Гродно
Дачи и частные дома
Жителям частного сектора
Коммерческая недвижимость
В NAI Global в Беларуси отмечают, что сегодня на рынке коммерческой недвижимости Минска
Бизнес-центр «Аякс» ввели в эксплуатацию в августе 2020 года, когда первую волну пандемии сменила поствыборная ситуация в стране, а белорусский IT-сектор заговорил о релокейте за границу. Realt.by
В центре Минска
Торговый комплекс Triniti
ММЗ имени С. И. Вавилова и «МАЗ-Купава»
Жилье и инфраструктура
Второй месяц квартиры в Минске падают в цене. И хоть скорость падения стоимости «вторички» не такая высокая, как хотелось бы покупателям (на «двушки» она и вовсе самая низкая, согласно нашей аналитике), но все равно в продаже начали активно появляться отличные варианты по непривычно низкой цене. Собрали для вас
Мост на пересечении ул. Орловской и пр. Победителей
В Музее валунов в Уручье
Дизайн и ремонт
Завершаем самый сложный этап подготовки новостройки к проживанию: закупки по магазинам. Выбираем кровать, двери, светильники, шторы и кучу прочей мебели. Все ли из запланированного дизайнером удастся купить в Минске?
В рубрике «Битва двух»
ЖКХ
Минэнерго заявило, что количество «электрических» домов
«Минсктеплосети»
За неделю на 76 контейнерных площадках в Минске
Офтоп
Странные подсчеты. В опросах, которые проводит администрация Фрунзенского района, сумма голосов
Редакция Realt.by
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Скандалы со стройками, массовая миграция белорусов за границу и, конечно, “Шчучыншчына-а-а”. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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