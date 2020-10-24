Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (19-25 октября 2020 года)

Строительство

С января для нуждающихся в Беларуси построено около 12 тысяч квартир. Но как-то не сильно это сказывается на очередях нуждающихся. И тем более не спасает строительную отрасль... А проблемы у нас немаленькие. Вот, к примеру, Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с белорусского ООО «ЭнергоСпецАрматура» более 1 миллиона белорусских рублей задолженности за поставку в 2019 году арматуры для строительства Белорусской АЭС. И это только часть многочисленных неплатежей в строительстве...

На территории бывшего троллейбусного депо, где «А-100 Девелопмент» построит новый жилой комплекс, начался снос старых зданий. А жители «Пирса» (тоже проект А-100) получили очень красивый подарок от застройщика - композицию из 12 бронзовых чаек.

В продаже появилось 7 квартир в ЖК «Карамель» на пересечении Дзержинского и Жукова в Минске.

Александр Лукашенко расширил права «Дана Холдингз» на строительство ЖК «Минск-Мир».

В Ждановичах местные жители выступили против строительства дома для МВД , а заказчик говорит, что решение об этом принимал в том числе президент. Кроме того, в Минске назревает еще один градостроительный скандал из-за уплотнения. Участок в районе улиц Одинцова и Якубовского — давно предмет спора местных жителей и чиновников, а в середине октября людям сообщили — здесь хотят построить многоквартирный дом. Местные собрались, чтобы высказаться «против» стройки, но, как оказалось, обсуждение отменили. Диалога не получилось, но жители решили действовать и идти вплоть до президента.

Белорусского строителя Московского метрополитена пытаются банкротить . А Минское метро должно к 7 ноября получить еще 4 станции.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы.

Земля

На аукцион выставили 12 новых участков под Минском. А по результатам недавнего аукциона самый дорогой участок в Смолевичах ушел с молотка за $ 15 тысяч .

Деньги

«В сентябре кредитный прогноз Беларуси со «стабильного» перешел в «негативный». Тезисно о перспективах белорусской экономики можно почитать тут .

Зарубежная недвижимость

В Украину с сентября на трудоустройство уехали 3 тыс. белорусов, в Польшу — 10 тыс., в Латвию и Литву — 500 человек. Кстати, уезжающих очень рады видеть там. Например, в Вильнюсе для белорусских IT-компаний предлагают необычный комплекс с большим офисом и жилыми коттеджами. Обещают помощь в переезде.

Регионы

В Вилейском районе рухнула каплица Огинских.

В Несвиже появится улица , названная в честь репрессированного в 30-е годы поэта Владимира Жилки.

В Бобруйске строят крематорий . Это второй в стране подобный объект.

В Гомельской области аукцион по продаже бани длился 6 часов .

С аукциона продают дворец Горваттов в Наровле, цена снижена на 80%. И усадебный дом Пусловских в Брестской области тоже выставили на аукцион .

Сараи в самом центре Бреста снесут . На их месте будет административное здание. Также в Бресте из старого двухэтажного дома хотят сделать модную «пятиэтажку» с лифтами и офисами. Кстати, в Брестской области выделят 738 участков под индивидуальную застройку.

В Гродно спроектировали дома так, чтобы всем хватило свежего воздуха.

Дачи и частные дома

Жителям частного сектора разрешили платно сдавать опавшие листья на переработку . Если выбрасывать — штраф до 50 базовых.

Коммерческая недвижимость

В NAI Global в Беларуси отмечают, что сегодня на рынке коммерческой недвижимости Минска наступила новая веха . На рынке офисов идут структурные изменения, посещаемость и выручка в торговых центрах практически вернулась на прошлогодний уровень, но поменялись предпочтения потребителей. В самой плачевной ситуации находится рынок отелей.