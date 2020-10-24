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Полсотни торговых объектов откроется в Минске до конца года

24.10.2020 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Больше пятидесяти объектов розничной торговли откроется в Минске до конца года, сообщили в Мингорисполкоме. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Торговая сфера столицы продолжает активно развиваться. Уже сейчас в ней насчитывается 11,5 тыс. объектов", - рассказал во время прямой телефонной линии заместитель председателя Минского горисполкома Юрий Трущенко.

При этом, обеспеченность минчан торговыми площадями уже сейчас превышает норму.

На одну тысячу жителей приходится 680 квадратных метров торговых площадей. При том, что стандарт данного показателя – 600 квадратных метров на тысячу жителей.

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Теги: Минск
 
 
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На тысячу жителей столицы приходится 680 квадратных метров торговых площадей, одним словом, минчанам есть, куда пойти на шоппинг.
 
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