Госсекретарь США Помпео и Александр Лукашенко поговорили по телефону

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко вечером 24 октября созвонился с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

О чем говорили Лукашенко и Помпео, пока не сообщается.

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Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео заявил , что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил , что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.

После президентских выборов в Беларуси в США заявили , что обеспокоены тем, как он прошли. Помпео назвал их несвободными и несправедливыми. Госсекретарь США также заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси.

2 октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии. Какие-либо пояснения, почему именно эти люди попали в санкционный список, не приводились. В этот же день Евросоюз опубликовал список из 40 фамилий официальных лиц Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.