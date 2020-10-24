ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретарь США Помпео и Александр Лукашенко поговорили по телефону

24.10.2020 19:19 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко вечером 24 октября созвонился с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

О чем говорили Лукашенко и Помпео, пока не сообщается.

(Будет дополнено)

Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео заявил, что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.

После президентских выборов в Беларуси в США заявили, что обеспокоены тем, как он прошли. Помпео назвал их несвободными и несправедливыми. Госсекретарь США также заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси.

2 октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии. Какие-либо пояснения, почему именно эти люди попали в санкционный список, не приводились. В этот же день Евросоюз опубликовал список из 40 фамилий официальных лиц Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко вечером 24 октября созвонился с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Полсотни торговых объектов откроется в Минске до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus
24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика