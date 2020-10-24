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Госсекретарь США Помпео и Александр Лукашенко поговорили по телефону
24.10.2020 19:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко вечером 24 октября созвонился с госсекретарем США Майком Помпео,
О чем говорили Лукашенко и Помпео, пока не сообщается.
(Будет дополнено)
Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео
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Александр Лукашенко вечером 24 октября созвонился с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул...
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