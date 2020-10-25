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«Подтвердил поддержку США демократических устремлений народа Беларуси». О чем Помпео говорил с Лукашенко
25.10.2020 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Госдепартамента Майк Помпео в разговоре с Александром Лукашенко призвал Минск немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть страны. Об этом
О телефонном разговоре Помпео и Лукашенко
«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Беларуси», — сказал собеседник агентства.
Напомним, Шкляров был среди участников
Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский
Супруга Шклярова —
После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ он вышел на свободу под подписку о невыезде.
Что говорила о разговоре белорусская сторона?
В вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ сообщили, что инициатором звонка выступила американская сторона.
«Стороны обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Майкла Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы», — сообщил ведущий новостей.
Стороны обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и США.
«Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Беларуси, сторонником развития сотрудничества с Беларусью. Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. Касаясь внешнеполитической повестки, подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы», — рассказали в эфире.
«В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ — по защите общего пространства — в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать», —
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре.
Отмечается, что «еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США в Беларуси». Лукашенко пожелал успехов в проведении президентской кампании в США и лично Дональду Трампу.
Официально от Госдепа США пока нет информации о переговорах.
Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео
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«Подтвердил поддержку США демократических устремлений народа Беларуси». О чем Помпео говорил с Лукашенко
Госсекретарь также призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова.
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