«Подтвердил поддержку США демократических устремлений народа Беларуси». О чем Помпео говорил с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Глава Госдепартамента Майк Помпео в разговоре с Александром Лукашенко призвал Минск немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть страны. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Госдепа.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

О телефонном разговоре Помпео и Лукашенко стало известно в субботу из близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала «Пул Первого». В Госдепе РИА Новости подтвердили факт такого разговора.

«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Беларуси ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Беларуси», — сказал собеседник агентства.



Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Напомним, Шкляров был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Виталий был задержан в июле 2020 года, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок («дело Тихановского»). Сам политтехнолог, будучи на свободе, заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант , политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».

Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт .

После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ он вышел на свободу под подписку о невыезде.

Что говорила о разговоре белорусская сторона?

В вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ сообщили, что инициатором звонка выступила американская сторона.

«Стороны обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Майкла Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы», — сообщил ведущий новостей.

Стороны обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и США.

«Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости Беларуси, сторонником развития сотрудничества с Беларусью. Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси. Касаясь внешнеполитической повестки, подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы», — рассказали в эфире.

«В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ — по защите общего пространства — в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать», — уточняет телеграм-канал «Пул Первого». Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не существует.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре.

Отмечается, что «еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США в Беларуси». Лукашенко пожелал успехов в проведении президентской кампании в США и лично Дональду Трампу.

Официально от Госдепа США пока нет информации о переговорах.

Напомним, Помпео приезжал в Беларусь в феврале этого года. Тогда он встретился с Александром Лукашенко и посетил ПВТ. Во время визита в Минск Помпео заявил , что прогресс Беларуси в вопросах прав человека, свободы прессы и усиления роли гражданского общества — единственный вариант для полного снятия санкций. Кроме того, он сообщил , что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам.

После президентских выборов в Беларуси в США заявили , что обеспокоены тем, как они прошли. Помпео назвал их несвободными и несправедливыми. Госсекретарь США также заявил, что США будут работать с европейскими коллегами над подходящим ответом по поводу ситуации в Беларуси.

2 октября США ввели санкции в отношении восьми белорусских официальных лиц, среди которых представители МВД и Центральной избирательной комиссии. Какие-либо пояснения, почему именно эти люди попали в санкционный список, не приводились. В этот же день Евросоюз опубликовал список из 40 фамилий официальных лиц Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.