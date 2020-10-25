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Умер глава Samsung – его дети заплатят рекордную сумму налога на наследство

25.10.2020 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Председатель Samsung Ли Гон Хи скончался в это воскресенье в Сеуле.

Он родился в 1942 году и стал вторым председателем Samsung в 1987 после своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.

© AFP 2020 / Frederick M. Brown
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Ли Гон Хи владел большим состоянием, его наследники только фондовых активов получат на сумму около 18 триллионов вон (15,9 миллиарда долларов). У покойного был большой пакет пакетом акций, в том числе 4,18% акций и 0,08% привилегированных акций флагманской компании группы - Samsung Electronics. Кроме того, у него были 29,76% акций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01% акций Samsung SDS и 2,88% акций Samsung C&T Corp.

У Ли Гон Хи остались вдова, сын и две дочери. По оценкам экспертов, в качестве налогов на наследство им предстоит только за акции выплатить около 10 триллионов вон (8,83 миллиарда долларов). Законодательство Южной Кореи в таких случаях допускает рассрочку на срок до пяти лет.

Похороны пройдут тихо, в семейном кругу. Сообщается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит на них траурный венок.

 
Теги: Минск
 
 
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Покойный председатель владел большим пакетом акций, в том числе у него было 4,18% акций и 0,08% привилегированных акций флагманской компании группы - Samsung Electronics.
 
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