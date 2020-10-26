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Комфортные высотки вместо частного сектора? Посмотрели, как строят ЖК «4 сезона» в Минске
26.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снос частного сектора в столице за последние 2-3 года сильно активизировался. Кварталы, казалось, обреченные вечно оставаться глубоко деревенскими в черте Минска, один за одним становятся историей. Так, недавно пошел под снос квадрат в границах улиц Восточной – Беды - 1-й Базисной - 1-й Поселковой. Его снос стал логическим продолжением реконструкции значительной территории Советского района, обладающего огромными “запасами” усадебной застройки. Квартал осваивает девелопер “ТЕНКинвест”, наиболее известный по ЖК “Алексадров Парк” в Боровлянах.
Как это сейчас принято в жилых комплексах уровня выше социального, проведена большая работа со входной группой и фойе. Из места, которое мы всегда стремимся побыстрее проскочить, из “ничьего места” оно становится полноценным дополнением к жилому пространству и ощущается “своим” за счет продуманного и приятного внешнего вида.
Кстати, застройщик предлагает рассрочку (при условии первоначального взноса 40%, далее равными долями до конца стройки).По белорусской традиции в открытую цен на сайте компании не публикуют, но удалось найти их у нас на портале. Цена
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Снос частного сектора в столице за последние 2-3 года сильно активизировался. Кварталы, казалось, обреченные вечно оставаться глубоко деревенскими в черте Минска,...
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