Комфортные высотки вместо частного сектора? Посмотрели, как строят ЖК «4 сезона» в Минске

Источник материала: realt.by

Снос частного сектора в столице за последние 2-3 года сильно активизировался. Кварталы, казалось, обреченные вечно оставаться глубоко деревенскими в черте Минска, один за одним становятся историей. Так, недавно пошел под снос квадрат в границах улиц Восточной – Беды - 1-й Базисной - 1-й Поселковой. Его снос стал логическим продолжением реконструкции значительной территории Советского района, обладающего огромными “запасами” усадебной застройки. Квартал осваивает девелопер “ТЕНКинвест”, наиболее известный по ЖК “Алексадров Парк” в Боровлянах.

Чтобы понять, где находится будущий жилой комплекс на месте «деревянных избушек», предлагаем визуально вспомнить расположение бизнес-центра “Парус”. Вот, от “Паруса” идти всего метров 300 в сторону улицы Беды. Частный сектор прятался за крупным кирпичном домом с адресом Восточная, 133.

Вид на ул. Беды: слева длинный дом со сложным профилем, справа выглядывает столбик-новостройка на месте снесенных усадеб.

“ТЕНКинвест” обязуется возвести четыре столбика и паркинг. Сейчас возведен под крышу первый, заливается фундамент под второй и готовится площадка паркинга.





Это панельные дома, но не МАПИД серии М111-90, как может показаться неопытному человеку. Девелопер привлек в качестве поставщика сборного железобетона Солигорский ДСК.





Сайт ЖК рассказывает о дизайне фасада и подсветки, отоплении, окнах (все – немецкое), лифтах (OTIS), велопарковке, станции зарядки самокатов, парковой зоне и детских площадках. Все звучит неплохо. Кроме того, обещается магазин Green и детсад на 140 мест (ноо детсаде сказано не слишком уверенно: традиционно его будет строить город, поэтому следует рассчитывать на сложившуюся инфраструктуру, благо в районе с этим нормально).

Внешний вид будущего комплекса.







Как это сейчас принято в жилых комплексах уровня выше социального, проведена большая работа со входной группой и фойе. Из места, которое мы всегда стремимся побыстрее проскочить, из “ничьего места” оно становится полноценным дополнением к жилому пространству и ощущается “своим” за счет продуманного и приятного внешнего вида.







Предполагается консьерж.

Важный момент: в холле сделана зона для коротких встреч. Принять заказанный товар, провести короткие переговоры – не проблема.







Полозья для грузов и колясок, подъемник для людей с ограниченными возможностями.



Ну и лифтовой холл.



Кстати, застройщик предлагает рассрочку (при условии первоначального взноса 40%, далее равными долями до конца стройки).По белорусской традиции в открытую цен на сайте компании не публикуют, но удалось найти их у нас на портале. Цена начинается от 3150 рублей (сейчас это около $1240), она относится к одно- (47 квадратных метров), двух- (62 «квадрата») и трехкомнатным квартирам (79 «квадратов»).