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Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год
26.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Попытки введения ипотеки в Беларуси длятся практически столько же, сколько существует наш портал Realt.by. Мечты о дешевой ипотеке (чтобы как в Европе – под 1-3% годовых) стали мучать белорусов одновременно с появлением первых кредитов на покупку объектов недвижимости. К сожалению, мы так ни к чему и не пришли...
Начиная с «нулевых», белорусские чиновники и депутаты ежегодно обещали, что ипотека в Беларуси вот-вот заработает. При этом, аналитики не менее дружно объясняли, почему этого не случится. Мы собрали все, что говорилось об ипотеке за последние 20 лет: в нашей хронике – концепции, законы, поправки и обещания.
2001 (август). Постановлением Совета Министров в Беларуси принята и одобрена Концепция создания системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Беларусь.
2006 (июль). В Палату представителей
В законопроекте отражены основания возникновения ипотеки, а также имущество, которое может быть предметом залога; обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой. Вводится понятие закладной как ценной бумаги, изложены особенности осуществления прав по ней и исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, определен порядок обращения взыскания на заложенное имущество и способы его реализации.
2006 (декабрь). 14 декабря Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
2007 (март). Совет министров Беларуси
2007 (апрель). Депутаты
В улучшении жилищных условий в стране в 2007 году нуждается порядка 650 тысяч человек.
2008 (май). Палата представителей
2008 (июнь). Совет Республики Национального собрания
2008 (август). Эксперты
В то время, как белорусские ставки по кредитам на покупку жилья на общих условиях начинаются от 11 и доходят до 20% годовых, в Европе процентные ставки по ипотечным кредитам составляют 3−5%, причем срок погашения доходит до 40 лет.
2008 (сентябрь). Будущее ипотеки в Беларуси
2008 (декабрь). Правительство Беларуси
2010 (январь). Приняты изменения и дополнения в Закон об ипотеке.
2011 (апрель). Представитель банка ВТБ
2013 (июль). Приняты изменения и дополнения в Закон об ипотеке.
2016 (ноябрь) «Концепция белорусской ипотеки уже почти разработана», –
Ипотечные механизмы будут внесены в белорусское законодательство до 2020 года. За этот период нужно создать все экономические условия, необходимые для внедрения ипотеки: инфляция не должна превышать уровень 5-7% в год, ставки по ипотечным кредитам должны быть не выше 12-15% годовых, а доля выплат в объеме чистого дохода заемщика не может составлять больше 35%.
2017 (август). «Ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года», –
Чиновник отмечает, что ипотека в Беларуси действует уже давно, но не пользуется спросом из-за высоких ставок. Ставки по белорусской ипотеке слабо отличаются от ставок по обычным кредитам на недвижимость, потому что в стране нет сложившейся судебной практики по изъятию квартир у должников, не способных рассчитаться по долгам.
2019 (февраль). «Механизм ипотеки может заработать уже в 2021 году», –
«Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки. Очень много еще моментов надо обсудить с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе», - сказал Дмитрий Крутой.
2020 (апрель). Александр Лукашенко
Согласно документу, банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).
2020 (апрель). Эксперты
2020 (октябрь). Ипотека в Беларуси должна полноценно заработать в следующей пятилетке. Об этом
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Попытки введения ипотеки в Беларуси длятся практически столько же, сколько существует наш портал Realt.by. Мечты о дешевой ипотеке (чтобы как в Европе – под 1-3% годовых)...
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