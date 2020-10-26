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Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год

26.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Попытки введения ипотеки в Беларуси длятся практически столько же, сколько существует наш портал Realt.by. Мечты о дешевой ипотеке (чтобы как в Европе – под 1-3% годовых) стали мучать белорусов одновременно с появлением первых кредитов на покупку объектов недвижимости. К сожалению, мы так ни к чему и не пришли...

Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год
Фото используется в качестве иллюстрации.

Начиная с «нулевых», белорусские чиновники и депутаты ежегодно обещали, что ипотека в Беларуси вот-вот заработает. При этом, аналитики не менее дружно объясняли, почему этого не случится. Мы собрали все, что говорилось об ипотеке за последние 20 лет: в нашей хронике – концепции, законы, поправки и обещания.

Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год

2001 (август). Постановлением Совета Министров в Беларуси принята и одобрена Концепция создания системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Беларусь.

2006 (июль). В Палату представителей поступает проект закона «Об ипотеке».

В законопроекте отражены основания возникновения ипотеки, а также имущество, которое может быть предметом залога; обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой. Вводится понятие закладной как ценной бумаги, изложены особенности осуществления прав по ней и исполнения обеспеченного ипотекой обязательства, определен порядок обращения взыскания на заложенное имущество и способы его реализации.

2006 (декабрь). 14 декабря Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь приняла в первом чтении закон «Об ипотеке». По словам первого заместителя министра экономики Петра Жабко, закон направлен на развитие в Беларуси основополагающих правовых институтов и формирование ипотечного законодательства, а также регулирование механизма долгосрочного ипотечного кредитования.

2007 (март). Совет министров Беларуси принимает Концепцию строительства доступного и комфортного жилья. Разработчики Концепции отмечают, что развитие в Беларуси жилищного ипотечного кредитования возможно только на втором этапе ее реализации – в 2010-2015 годах. На первом этапе должна быть создана правовая база для регулирования жилищного рынка.

Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год
Фото используется в качестве иллюстрации.

2007 (апрель). Депутаты обещают принять проект закона «Об ипотеке» в течение двух месяцев. «Документ вступит в силу предположительно через год после официального опубликования. Это связано с подготовкой необходимого программного обеспечения для ряда органов госуправления», – пояснил депутат Владимир Дмитрук.

В улучшении жилищных условий в стране в 2007 году нуждается порядка 650 тысяч человек.

2008 (май). Палата представителей приняла во втором чтении законопроект «Об ипотеке». Проект состоит из 13 глав, включающих 56 статей. Законопроект направлялся на рассмотрение в заинтересованные государственные органы и организации пятнадцать раз.

2008 (июнь). Совет Республики Национального собрания одобрил Закон об ипотеке. Как заявил, представляя законопроект, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам верхней палаты парламента Степан Писаревич, проект закона создает основополагающие правовые инструменты и будет способствовать развитию всех отраслей экономики, особенно жилищного строительства.

2008 (август). Эксперты не рассчитывают на ажиотаж белорусов по ипотеке, несмотря на принятие соответствующего закона. Специалисты обращают внимание на то, что белорусская ипотека не предполагает снижения процентных ставок, а лишь облегчает механизм получения кредита.

В то время, как белорусские ставки по кредитам на покупку жилья на общих условиях начинаются от 11 и доходят до 20% годовых, в Европе процентные ставки по ипотечным кредитам составляют 3−5%, причем срок погашения доходит до 40 лет.

2008 (сентябрь). Будущее ипотеки в Беларуси обсуждается на международном форуме в Минске.

2008 (декабрь). Правительство Беларуси утвердило порядок составления закладных по ипотеке и учета прав по ним.

2010 (январь). Приняты изменения и дополнения в Закон об ипотеке.

2011 (апрель). Представитель банка ВТБ отмечает, что несмотря на закон об ипотеке, актов, регламентирующих порядок взыскания квартир, находящихся в залоге, в случае возникновения у клиента трудностей при погашении кредита, по-прежнему, нет. В связи с этим, банки не охотно стремятся брать на себя эти риски и наравне с залогом приобретаемой недвижимости могут запросить дополнительное поручительство.

2013 (июль). Приняты изменения и дополнения в Закон об ипотеке.

Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год
Фото используется в качестве иллюстрации.

2016 (ноябрь) «Концепция белорусской ипотеки уже почти разработана», – говорит зампред правительства Анатолий Калинин.

Ипотечные механизмы будут внесены в белорусское законодательство до 2020 года. За этот период нужно создать все экономические условия, необходимые для внедрения ипотеки: инфляция не должна превышать уровень 5-7% в год, ставки по ипотечным кредитам должны быть не выше 12-15% годовых, а доля выплат в объеме чистого дохода заемщика не может составлять больше 35%.

2017 (август). «Ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года», – обещает глава Минстройархитектуры Анатолий Черный.

Чиновник отмечает, что ипотека в Беларуси действует уже давно, но не пользуется спросом из-за высоких ставок. Ставки по белорусской ипотеке слабо отличаются от ставок по обычным кредитам на недвижимость, потому что в стране нет сложившейся судебной практики по изъятию квартир у должников, не способных рассчитаться по долгам.

2019 (февраль). «Механизм ипотеки может заработать уже в 2021 году», – рассказывает министр экономики Дмитрий Крутой.

«Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки. Очень много еще моментов надо обсудить с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе», - сказал Дмитрий Крутой.

2020 (апрель). Александр Лукашенко подписал указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании». Как сообщает пресс-служба Президента, документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье.

Согласно документу, банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).

2020 (апрель). Эксперты считают, что указ об ипотечном кредитовании не сделает жилье для белорусов доступней. Без адресной поддержки со стороны государства определенных проектов мечта об ипотеке может не сбыться.

2020 (октябрь). Ипотека в Беларуси должна полноценно заработать в следующей пятилетке. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос о задачах для строительной отрасли в программе социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы.

Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год
Фото используется в качестве иллюстрации.

 
Теги: Минск
 
 
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Попытки введения ипотеки в Беларуси длятся практически столько же, сколько существует наш портал Realt.by. Мечты о дешевой ипотеке (чтобы как в Европе – под 1-3% годовых)...
 
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