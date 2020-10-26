Как в Беларуси пытались ввести ипотеку: хроника событий с 2001 по 2020 год

2016 (ноябрь) «Концепция белорусской ипотеки уже почти разработана», – говорит зампред правительства Анатолий Калинин.

Ипотечные механизмы будут внесены в белорусское законодательство до 2020 года. За этот период нужно создать все экономические условия, необходимые для внедрения ипотеки: инфляция не должна превышать уровень 5-7% в год, ставки по ипотечным кредитам должны быть не выше 12-15% годовых, а доля выплат в объеме чистого дохода заемщика не может составлять больше 35%.

2017 (август). «Ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года», – обещает глава Минстройархитектуры Анатолий Черный.

Чиновник отмечает, что ипотека в Беларуси действует уже давно, но не пользуется спросом из-за высоких ставок. Ставки по белорусской ипотеке слабо отличаются от ставок по обычным кредитам на недвижимость, потому что в стране нет сложившейся судебной практики по изъятию квартир у должников, не способных рассчитаться по долгам.

2019 (февраль). «Механизм ипотеки может заработать уже в 2021 году», – рассказывает министр экономики Дмитрий Крутой.

«Министерство экономики разработало проект указа о внедрении в Беларуси ипотеки. Очень много еще моментов надо обсудить с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института. Ключевым, наверное, станет момент обеспечения приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 году. И, может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе», - сказал Дмитрий Крутой.

2020 (апрель). Александр Лукашенко подписал указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании». Как сообщает пресс-служба Президента, документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье.

Согласно документу, банк сможет обратить взыскание на предмет ипотеки только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя — более 9 месяцев).

2020 (апрель). Эксперты считают , что указ об ипотечном кредитовании не сделает жилье для белорусов доступней. Без адресной поддержки со стороны государства определенных проектов мечта об ипотеке может не сбыться.

2020 (октябрь). Ипотека в Беларуси должна полноценно заработать в следующей пятилетке. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос о задачах для строительной отрасли в программе социально-экономического развития Беларуси на 2021−2025 годы.