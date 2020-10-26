Один из крупных банков Беларуси не будет обслуживать физлиц в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Белагропромбанк не будет обслуживать физических лиц в первой половине дня в понедельник, об этом предупредили в пресс-службе финансового учреждения.

"Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением технических работ 26 октября с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка", - рассказали там.

При этом клиентам приносят извинения за доставленные неудобства. Кроме того, в банке пообещали, что в случае досрочного завершения технических работ отделения откроют раньше указанного времени.

В Белагропромбанке отметили, что работать не будут отделения по всей Беларуси. В то же время онлайн-сервисы банка и мобильное приложение будут действовать в обычном режиме, поэтому провести платежи можно будет с помощью сети интернет.

Белагропромбанк является одним из крупнейших государственных банков страны. Доля акций государства превышает 91%. Он работает уже на протяжении 28 лет и является уполномоченным банком правительства по обслуживанию госпрограмм. В данный момент насчитывается более 300 отделений банка по всей стране.

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