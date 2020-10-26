Министр ЖКХ: народ массово не отреагировал на призыв не платить коммуналку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Белорусы массово не поддались на призывы оппозиции не платить за жилищно-коммунальные услуги, об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала СТВ .

По его словам, аналитику по оплате коммуналки проводят ежемесячно.

"Мы на сегодняшний день какой-то реакции населения на эти призывы не видим. Сегодня на эти деструктивные призывы массово народ не реагирует", - подчеркнул Хмель.

Он отметил, что определенная часть населения ЖКУ не оплачивает, однако это могут быть десятые доли процента, поэтому невозможно с уверенностью сказать, что это из-за призывов оппозиции.

Министр ЖКХ напомнил, что, согласно законодательству, неплательщикам коммуналки со временем отключат воду и тепло.

"Наверное, только человек, который не думает о своей семье, сегодня не будет платить за жилищно-коммунальные услуги", - резюмировал Андрей Хмель.

Напомним, что после президентских выборов в знак несогласия с их итогами различные Telegram-каналы призывали белорусов отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Оппозиция аргументировала это тем, что таким образом люди перестанут "спонсировать режим".

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