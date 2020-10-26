ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр ЖКХ: народ массово не отреагировал на призыв не платить коммуналку

26.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Белорусы массово не поддались на призывы оппозиции не платить за жилищно-коммунальные услуги, об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала СТВ.

По его словам, аналитику по оплате коммуналки проводят ежемесячно.

© Sputnik / Виктор Толочко
Какой процент от коммуналки должны оплачивать белорусы

"Мы на сегодняшний день какой-то реакции населения на эти призывы не видим. Сегодня на эти деструктивные призывы массово народ не реагирует", - подчеркнул Хмель.

Он отметил, что определенная часть населения ЖКУ не оплачивает, однако это могут быть десятые доли процента, поэтому невозможно с уверенностью сказать, что это из-за призывов оппозиции.

Министр ЖКХ напомнил, что, согласно законодательству, неплательщикам коммуналки со временем отключат воду и тепло.

"Наверное, только человек, который не думает о своей семье, сегодня не будет платить за жилищно-коммунальные услуги", - резюмировал Андрей Хмель.

Напомним, что после президентских выборов в знак несогласия с их итогами различные Telegram-каналы призывали белорусов отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Оппозиция аргументировала это тем, что таким образом люди перестанут "спонсировать режим".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В министерстве напомнили, что в случае неоплаты жилищно-коммунальных услуг законодательство позволяет отключить в квартире воду и тепло.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Комфортные высотки вместо частного сектора? Посмотрели, как строят ЖК «4 сезона» в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

25.10.2020
Mir24.TV Belarus
26.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика