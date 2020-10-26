|
Министр ЖКХ: народ массово не отреагировал на призыв не платить коммуналку
26.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Белорусы массово не поддались на призывы оппозиции не платить за жилищно-коммунальные услуги, об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире телеканала
По его словам, аналитику по оплате коммуналки проводят ежемесячно.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы на сегодняшний день какой-то реакции населения на эти призывы не видим. Сегодня на эти деструктивные призывы массово народ не реагирует", - подчеркнул Хмель.
Он отметил, что определенная часть населения ЖКУ не оплачивает, однако это могут быть десятые доли процента, поэтому невозможно с уверенностью сказать, что это из-за призывов оппозиции.
Министр ЖКХ напомнил, что, согласно законодательству, неплательщикам коммуналки со временем отключат воду и тепло.
"Наверное, только человек, который не думает о своей семье, сегодня не будет платить за жилищно-коммунальные услуги", - резюмировал Андрей Хмель.
Напомним, что после президентских выборов в знак несогласия с их итогами различные Telegram-каналы призывали белорусов отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Оппозиция аргументировала это тем, что таким образом люди перестанут "спонсировать режим".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В министерстве напомнили, что в случае неоплаты жилищно-коммунальных услуг законодательство позволяет отключить в квартире воду и тепло.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)