Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Белагропромбанк возобновил прием клиентов досрочно, рассказала Sputnik пресс-секретарь управления маркетинга и общественных связей учреждения Ольга Леченкова.

"Технические работы, которые были связаны с обновлением программного обеспечения, удалось завершить до 10 утра, все подразделения банка работают в стандартном режиме", – пояснила она.

Утром в Белагропромбанке отметили, что работать не будут отделения по всей Беларуси с начала рабочего дня до обеда. При этом онлайн-сервисы банка и мобильное приложение действуют в обычном режиме, поэтому провести платежи можно с помощью сети интернет.

Белагропромбанк является одним из крупнейших государственных банков страны. Доля акций государства превышает 91%. Он работает уже на протяжении 28 лет и является уполномоченным банком правительства по обслуживанию госпрограмм. В данный момент насчитывается более 300 отделений банка по всей стране.

Читайте также: