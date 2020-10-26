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Белагропромбанк возобновил прием клиентов досрочно

26.10.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Белагропромбанк возобновил прием клиентов досрочно, рассказала Sputnik пресс-секретарь управления маркетинга и общественных связей учреждения Ольга Леченкова.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Технические работы, которые были связаны с обновлением программного обеспечения, удалось завершить до 10 утра, все подразделения банка работают в стандартном режиме", – пояснила она.

Утром в Белагропромбанке отметили, что работать не будут отделения по всей Беларуси с начала рабочего дня до обеда. При этом онлайн-сервисы банка и мобильное приложение действуют в обычном режиме, поэтому провести платежи можно с помощью сети интернет.

Белагропромбанк является одним из крупнейших государственных банков страны. Доля акций государства превышает 91%. Он работает уже на протяжении 28 лет и является уполномоченным банком правительства по обслуживанию госпрограмм. В данный момент насчитывается более 300 отделений банка по всей стране.

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Теги: Минск
 
 
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Утром в пресс-службе финансового учреждения сообщили, что с 08:00 до 14:00 все отделения банка будут закрыты из-за проведения технических работ.
 
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