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Белагропромбанк возобновил прием клиентов досрочно
26.10.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Белагропромбанк возобновил прием клиентов досрочно, рассказала Sputnik пресс-секретарь управления маркетинга и общественных связей учреждения Ольга Леченкова.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Технические работы, которые были связаны с обновлением программного обеспечения, удалось завершить до 10 утра, все подразделения банка работают в стандартном режиме", – пояснила она.
Утром в Белагропромбанке отметили, что
Белагропромбанк является одним из крупнейших государственных банков страны. Доля акций государства превышает 91%. Он работает уже на протяжении 28 лет и является уполномоченным банком правительства по обслуживанию госпрограмм. В данный момент насчитывается более 300 отделений банка по всей стране.
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Утром в пресс-службе финансового учреждения сообщили, что с 08:00 до 14:00 все отделения банка будут закрыты из-за проведения технических работ.
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