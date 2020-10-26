Как изменился «индекс фамильного серебра» за последнюю пятилетку

Источник материала: Tut.by

Совокупная чистая прибыль десяти крупнейших государственных промышленных предприятий, которые относят к «фамильному серебру» нынешних властей, за 2015−2019 годы выросла почти на 30%. Но 2020 год может стать последним в положительной динамике.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кто включен в «индекс фамильного серебра»

Для «индекса фамильного серебра» мы аккумулировали данные по чистой прибыли 10 крупнейших промышленных предприятий страны за 2015−2019 годы.

К «фамильному серебру» отнесены два нефтеперерабатывающих завода (Мозырский НПЗ и «Нафтан»), два химических комплекса («Беларуськалий» и «Гродно Азот»), представители автопрома (БЕЛАЗ и МАЗ), сельскохозяйственного машиностроения (МТЗ и «Гомсельмаш»), а также БМЗ и «Белшина».

Как менялся «индекс фамильного серебра»

В 2015 году при совокупной годовой выручке 10,6 млрд евро чистая прибыль этой группы предприятий составила 480 млн евро. Наибольший вклад в индекс обеспечили «Беларуськалий» (почти 640 млн евро) и Мозырский НПЗ (около 200 млн евро). Показатель «Беларуськалия» за этот последний год, в котором он работал еще в составе совместного трейдерского бизнеса с «Уралкалием», так и остается лучшим за пятилетку.

БМЗ, МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш», наоборот, минусовали. Причем особенно постарались гомельчане, закончив год с «минус» почти 110 млн евро.

Падение рубля и в целом депрессивная обстановка, в которой в 2016 году оказалась экономика и промышленность страны, не могли не отразиться на «индексе фамильного серебра». По итогам 2016 года он просел почти на 80% и составил менее 100 млн евро. Это худший показатель за пятилетку. Выручка топ-10 сократилась более чем на 2 млрд евро. Это тоже худший показатель за этот период.

Прибыль «Беларуськалия» упала в шесть раз (до около 100 млн евро), Мозырского НПЗ — более чем в 2,5 раза (до 75 млн евро). Из убытков вышли МТЗ и «Гомсельмаш», но их в этой группе заменили «Гродно Азот» и «Белшина».

2017-й стал первым годом стабилизации. Совокупная выручка десяти крупнейших предприятий в нем даже превысила показатель 2015 года, а индекс почти достиг уровня двухгодичной давности.

В основном положительная динамика по прибыльности была обусловлена успехами «Беларуськалия», годовая прибыль которого превысила 400 млн евро. С этого года начинает наращивать прибыль БЕЛАЗ (около 100 млн евро). Перечень убыточных «фишек» национальной экономики ограничивается МАЗом и «Белшиной», хотя у последней убытки превышают 125 млн евро.

Некоторый откат по итогам 2018 года обусловлен проблемам на Мозырском НПЗ (прибыль на нем с 67 млн евро падает до 1,7 млн евро — в 37 раз) и потерями «Беларуськалия» (340 млн евро). Продолжается рост на БЕЛАЗе (136 млн евро), и выходит на свой лучший уровень по прибыльности за пятилетку «Гродно Азот» (73 млн евро). Убытки фиксируются на четырех предприятиях — БМЗ, МАЗе, «Белшине» и «Гомсельмаше».

Прошлый год — самый успешный за пятилетку. «Индекс фамильного серебра» составил свыше 622 млн евро, увеличившись на 48% — к 2018 году и на 30% — к 2015 году. Выручка тоже рекордная — около 13,3 млрд евро.

Успех обусловлен восстановлением Мозырского НПЗ (125 млн евро) и «Беларуськалия» (400 млн евро), в целом сохраняющейся положительной динамикой на БЕЛАЗе (113 млн евро) и лучшим годом в пятилетку для МТЗ (42 млн евро). В убытках по итогам прошлого года находились БМЗ (минус 65 млн евро), «Белшина» и «Гомсельмаш».

Что в текущем году

Данные за полугодие обнародовали только два участникам индекса — МТЗ и БМЗ.

МТЗ получил убыток в 53,6 млн рублей, хотя в аналогичном периоде 2018 года был прибылен (34,9 млн рублей).

БМЗ пока был прибылен, но цифра прибыли незначительна — 33 тыс. рублей. По итогам первого полугодия 2018 года чистая прибыль холдинга составляла 15 тыс. рублей.

2015 2016 2017 2018 2019 «Индекс фамильного серебра» (совокупная чистая прибыль), млн евро 480,1 94,6 472,8 422 622,8 Совокупная выручка, млн евро 10641, 8 8595, 8 11165, 8 12753, 7 13295, 2