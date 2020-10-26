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Плюс 3-10 копеек: некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с ноября

26.10.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с ноября, об этом свидетельствуют данные министерства по налогам и сборам.

Так, увеличится стоимость продукции гродненской табачной фабрики "Неман". По информации МНС, на 5-10 копеек подорожают некоторые виды сигарет Pall Mall и Rothmans.

© CC0 / jette55 / pixabay
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Компания "Табак-инвест" также повысит цены на некоторые марки сигарет. Планируется, что на на 3-6 копеек вырастет стоимость сигарет "Форт", на 5 копеек - LD Club Lounge и некоторые виды Monte Carlo, на 5-10 копеек - некоторые виды Camel. Также станут на 10 копеек дороже сигареты Winston. На 4-15 копеек подорожают некоторые виды сигарет марки "Корона".

Компания-импортер "Беларусьторг" также собирается увеличить стоимость некоторых марок табачных изделий. Так, на 5 копеек вырастет цена на Rothmans Demi Mix и Rothmans Demi Mix 3 in 1.

При этом еще двое крупных игроков табачного рынка Беларуси, компании "Интер Тобакко" и "Энерго-Оил", не будут повышать цены на сигареты в следующем месяце. Чем обусловлено такое решение, неизвестно.

Напомним, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия. Они активно пользуются этой возможностью, поэтому стоимость сигарет в республике регулярно растет.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Стоимость табачных изделий растет в республике регулярно, поскольку белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать...
 
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