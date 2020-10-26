Доллар - от 2,543 рубля: какие курсы установили банки после выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Утром в понедельник столичные банки предлагают купить доллар по курсу от 2,543 рубля, евро - от 3,006 рубля, российский рубль - от 3,32 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

Последние торги на прошлой неделе завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро и небольшого ослабления к российскому рублю. Утром в понедельник ситуация поменялась. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль сдал свои позиции по отношению ко всем трем основным валютам корзины.

Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость валют.

Доллар по лучшему курсу в 2,543 рубля предлагают утром в понедельник в БСБ Банке и банке "Дабрабыт". В Абсолютбанке установили курс американской валюты в 2,544 рубля, в банке "Решение", Технобанке и Паритетбанке - в 2,545 рубля. В остальных столичных банках можно найти доллар по курсу от 2,546 до 2,59 рубля.

Выгоднее всего покупать евро в отделениях БСБ Банка и банка "Дабрабыт" по курсу 3,006 рубля. В Абсолютбанке можно купить евро по 3,007 рубля, в банке "Решение", "Технобанке" и БТА Банке - по 3,01 рубля. В других обменниках по городу курс общеевропейской валюты колеблется от 3,011 до 3,06 рубля.

Самый лучший курс российского рубля в 3,32 белорусского рубля за сотню установлен в отделениях банка "Дабрабыт". В Абсолютбанке российский рубль реализуют по 3,322 рубля, в БСБ Банке - по 3,324 рубля. Также российскую валюту в столице можно найти по курсу от 3,325 до 3,395 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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