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Хозяева А-100 покупают парк «Дримленд» в рассрочку
26.10.2020 12:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Компания «ТрастХоуп» согласилась выкупить парк развлечений «Дримленд», который
В марте 2020 года «ТрастХоуп» заключила договор купли-продажи 100% доли в ООО «Парк развлечений Дримленд» за 10,2 млн рублей. В июне был выплачен первый транш в размере 2,25 млн рублей. «ТрастХоуп» должна провести полный расчет до мая 2022 года.
Как следует из базы юрлиц, компания «ТрастХоуп» принадлежит Александру Центеру и Надежде Матвеенок, которые управляют группой компаний «А-100». Они
В А-100 отказались от комментариев.
Парк развлечений «Дримленд», располагающийся недалеко от Верховного суда и Дворца независимости в Минске, был выставлен на продажу в рамках дела о банкротстве компании «Ростэм» бизнесмена Юрия Аверьянова.
В 2016 году у бизнесмена разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Компании бизнесмена стали уходить в банкротство, были возбуждены уголовные дела. Бизнесмен
«Дримленд» создавала компания «Ростэм». Одним из затратных объектов парка стал аквапарк под открытым небом.
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В марте 2020 года «ТрастХоуп» заключила договор купли-продажи 100% доли в ООО «Парк развлечений Дримленд» за 10,2 млн рублей.
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