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Белорусский рубль просел к доллару, евро и российскому рублю в понедельник
26.10.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подорожали по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.
Последние торги на прошлой неделе завершились небольшим падением доллара и евро и подорожанием российского рубля. Утром в понедельник в рост пошли сразу все три основные валюты корзины. По результатам торгов, эта тенденция сохранилась.
© Sputnik / Виктор Толочко
На 26 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,5402 рубля,
1 евро - 3,0046 рубля,
100 российских рублей - 3,3226 белорусского рубля.
При этом рост курса валют получился незначительным. Так, с пятницы доллар практически не вырос в процентном соотношении, но прибавил 0,0003 рубля. Курс евро увеличился на 0,06% или 0,0017 рубля, а российский рубль подорожал на 0,04% или 0,0014 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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Первые торги на текущей неделе начались с роста курса валют, такая же тенденция сохранилась по их результатам.
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