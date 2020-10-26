Белорусский рубль просел к доллару, евро и российскому рублю в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подорожали по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Последние торги на прошлой неделе завершились небольшим падением доллара и евро и подорожанием российского рубля. Утром в понедельник в рост пошли сразу все три основные валюты корзины. По результатам торгов, эта тенденция сохранилась.

На 26 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,5402 рубля,

1 евро - 3,0046 рубля,

100 российских рублей - 3,3226 белорусского рубля.

При этом рост курса валют получился незначительным. Так, с пятницы доллар практически не вырос в процентном соотношении, но прибавил 0,0003 рубля. Курс евро увеличился на 0,06% или 0,0017 рубля, а российский рубль подорожал на 0,04% или 0,0014 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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