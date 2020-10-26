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В Китае обеспокоены, что санкции ЕС против Минска понесут угрозу ж/д перевозкам
26.10.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. За
© Sputnik / Александр Кондратюк
Политические кризисы в странах вдоль маршрута могут препятствовать сотрудничеству. Под угрозой находится стабильная работа экспрессов Китай-Европа, отметил Ван Сяоцюань на видеофоруме "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".
Эксперт считает, что в период пандемии наземный транспорт значительно выигрывает в сравнении с морским и воздушным. "По мере ослабления пандемии преимущество морских и воздушных перевозок восстановится, и в 2021 году экономика большинства стран будет еще сложнее, и спрос на перевозки будет выше", - высказывает опасения Ван Сяоцюань.
Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.
Европейский союз опубликовал в собственном Официальном журнале список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В свою очередь Беларусь приняла ответные санкции против ЕС. Минск составил свои "черные" списки, однако не стал их обнародовать.
"Один пояс - один путь" - китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры, которая объединила два проекта: "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века".
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Наземный транспорт показал свои преимущества во время пандемии, однако эксперты обеспокоены участью ж/д перевозок Китай-Европа.
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