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В Китае обеспокоены, что санкции ЕС против Минска понесут угрозу ж/д перевозкам

26.10.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. За санкциями ЕС в отношении Беларуси может последовать сбой стабильной работы железнодорожных перевозок из Китая в Европу, сообщил генеральный секретарь Всекитайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии, генеральный секретарь Исследовательского центра "Один Пояс и Один Путь" Ван Сяоцюань.

© Sputnik / Александр Кондратюк
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Политические кризисы в странах вдоль маршрута могут препятствовать сотрудничеству. Под угрозой находится стабильная работа экспрессов Китай-Европа, отметил Ван Сяоцюань на видеофоруме "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Эксперт считает, что в период пандемии наземный транспорт значительно выигрывает в сравнении с морским и воздушным. "По мере ослабления пандемии преимущество морских и воздушных перевозок восстановится, и в 2021 году экономика большинства стран будет еще сложнее, и спрос на перевозки будет выше", - высказывает опасения Ван Сяоцюань.

Напомним, что отношения с соседними странами накалились после президентских выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Европейский союз опубликовал в собственном Официальном журнале список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В свою очередь Беларусь приняла ответные санкции против ЕС. Минск составил свои "черные" списки, однако не стал их обнародовать.

"Один пояс - один путь" - китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры, которая объединила два проекта: "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века".

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Теги: Минск
 
 
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Наземный транспорт показал свои преимущества во время пандемии, однако эксперты обеспокоены участью ж/д перевозок Китай-Европа.
 
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