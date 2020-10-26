В Беларуси начались забастовки рабочих и студентов. Будет дополнено

Источник материала: realt.by

Ночью на 26 октября истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская объявила белорусским властям. Среди главных требований: отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия на улицах городов, освобождение политзаключенных. Требования выполнены не были. Воскресный вечер в Беларуси завершился под взрывы светошумовых гранат, а утро понедельника началось с протестов рабочих и студентов. Забастовки были замечены в корпусах ведущих вузов страны БГУ, МГЛУ, БГУИР, а также на предприятиях МАЗ, МЗКТ, МТЗ, ММЗ,«Атлант» и «Гродно Азот». По информации Telegram-каналов, на некоторых из них уже с утра дежурили силовики.

Сфера недвижимости не осталась в стороне. С самого утра объявили забастовку строители ЖК «Лазурит». В протесте участвует несколько десятков человек. В руках протестующих бело-красно-белые флаги, на плакатах написано – «Строители с народом». Поддержать протестующих вышли жители Лебяжьего.

На момент 11:30 утра на других крупных стройплощадках страны протестной активности замечено не было. В сети появилось фото о забастовке предприятия КУП Минскоблдорстрой - Облдорпроект, однако представители организации информацию о протестах не подтвердили.

Фото: Telegram-канал "Страна Для Жизни LIVE"