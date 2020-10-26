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В Беларуси начались забастовки рабочих и студентов. Будет дополнено
26.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ночью на 26 октября истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская
Сфера недвижимости не осталась в стороне. С самого утра объявили забастовку строители ЖК «Лазурит». В протесте участвует несколько десятков человек. В руках протестующих бело-красно-белые флаги, на плакатах написано – «Строители с народом». Поддержать протестующих вышли жители Лебяжьего.
Будет дополнено
Если у кого-то есть данные о забастовках на предприятиях, связанных со строительством, или организациях, связанных с рынком недвижимости, пишите в наш чат-бот
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Ночью на 26 октября истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская объявила белорусским властям. Среди главных требований: отставка Александра Лукашенко,...
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