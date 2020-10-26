Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжилось снижение цен. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1365 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и составляет на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 53 $/м2. Это минимальное значение за год.