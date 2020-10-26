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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

26.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжилось снижение цен. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1365 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и составляет на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 53 $/м2. Это минимальное значение за год.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

Отличительной особенностью минувшей недели стала очень низкая средняя цена у новых объектов, вышедших на рынок (1316 $/м2). Последний раз такой сильный разрыв с общим средним уровнем цен наблюдался в мае.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

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Динамика объёма предложения остаётся положительной десятую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю увеличилось на 1.7%. Наиболее активно база пополнялась 3-комнатными квартирами, которых стало больше на 3.1%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

Все типы квартир на отчетной неделе демонстрировали снижение цен. По итогам последнего месяца коррекция составила 1-1.5%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

Для Фрунзенского и Советского районов неделя прошла без изменений, в остальных районах цены на квартиры снизились. Максимальные темпы снижения цен были отмечены в Октябрьском районе столицы (-2.1%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

Среди микрорайонов города преобладало снижение цен. Различия между частями Минска выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 799 $/м2 (-0.2%), Витебск — 631 $/м2 (-0.3%), Гомель — 629 $/м2 (+0.2%), Гродно — 728 $/м2 (+0.5%), Могилев — 662 $/м2 (-0.2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 608 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 848 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 749 $/м2 (-0.5%), Жодино — 716 $/м2 (+0.2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0.6%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 19 по 26 октября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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