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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 октября 2020 года
26.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжилось снижение цен.
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и составляет на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 53 $/м2. Это минимальное значение за год.
Динамика объёма предложения остаётся положительной десятую неделю подряд. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю увеличилось на 1.7%. Наиболее активно база пополнялась 3-комнатными квартирами, которых стало больше на 3.1%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 608 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 848 $/м2 (+0.1%), Молодечно — 749 $/м2 (-0.5%), Жодино — 716 $/м2 (+0.2%), Слуцк — 576 $/м2 (-0.6%).
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За неделю, с 19 по 26 октября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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