За долги перед ФСЗН руководство предприятий лишат премий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Александр Лукашенко подписал Указ № 381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный документ по логике властей должен установить более справедливый и действенный механизм, согласно которому будут применяться меры материальной ответственности за долги по платежам в бюджетные фонды.

"Документом, в частности, предусмотрены меры для более ответственного подхода руководства организаций к расчетам с государственным внебюджетным фондом социальной защиты населения (ФСЗН)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Указ вводит запрет на все виды премий для руководства, если у учреждения имеются долги перед ФСЗН. "Ранее такой запрет действовал при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет (он был установлен Указом № 292 от 13 августа 1996 года)".

Помимо этого под запрет попали бонусы и вознаграждения. Причем меры воздействия будут касаться только людей, которые отвечают за финансовое состояние организации и имеют соответствующие полномочия (то есть, исключены главные специалисты и их заместители, выполняющие, по сути, решения руководства, кроме главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет – Sputnik).

Теперь лишать премии будут исходя из того, сколько дней были долги перед бюджетом, или периодов, когда была просрочена задолженность. Ранее лишение премии применялось по факту задолженности и независимо от длительности периода.