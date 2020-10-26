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За долги перед ФСЗН руководство предприятий лишат премий
26.10.2020 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Александр Лукашенко подписал Указ № 381 "Об обеспечении расчетов с бюджетами", сообщили в пресс-службе главы государства.
Данный документ по логике властей должен установить более справедливый и действенный механизм, согласно которому будут применяться меры материальной ответственности за долги по платежам в бюджетные фонды.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Документом, в частности, предусмотрены меры для более ответственного подхода руководства организаций к расчетам с государственным внебюджетным фондом социальной защиты населения (ФСЗН)", – говорится в сообщении пресс-службы.
Указ вводит запрет на все виды премий для руководства, если у учреждения имеются долги перед ФСЗН. "Ранее такой запрет действовал при наличии у организации задолженности по уплате платежей в бюджет (он был установлен Указом № 292 от 13 августа 1996 года)".
Помимо этого под запрет попали бонусы и вознаграждения. Причем меры воздействия будут касаться только людей, которые отвечают за финансовое состояние организации и имеют соответствующие полномочия (то есть, исключены главные специалисты и их заместители, выполняющие, по сути, решения руководства, кроме главного бухгалтера и его заместителей, самостоятельно уплачивающих платежи в бюджет – Sputnik).
Теперь лишать премии будут исходя из того, сколько дней были долги перед бюджетом, или периодов, когда была просрочена задолженность. Ранее лишение премии применялось по факту задолженности и независимо от длительности периода.
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Белорусские власти приняли решение, которое должно стимулировать "более ответственный" подход к расчетам с государственным внебюджетным фондом социальной защиты...
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