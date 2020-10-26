Снопков и Рыбаков оценили терминалы Ленобласти. В выходные там убили портового авторитета

Источник материала: Tut.by

22−23 октября белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Николаем Снопковым побывала в Ленинградской области и ознакомилась с портовой инфраструктурой региона. Какие впечатления на чиновников произвели терминалы, узнать не удалось. Но положительных оценок явно не добавило резонансное убийство одного из местных авторитетных бизнесменов, имевшего активы в портах.



Фото: enobl.ru

В минувшую пятницу Снопков и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков провели встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Как сообщает пресс-служба администрации региона, для белорусских гостей прошла презентация портовых проектов, расположенных на территории Ленинградской области. Снопкова и Рыбакова интересовали особенности проектных решений, типы складских площадей, а также условия работы особых экономических зон и территорий опережающего развития.

— Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о возможности переориентации грузов Беларуси на портовые мощности Российской Федерации в Ленинградской области. Это только начало большого пути, — прокомментировал Александр Дрозденко итоги встречи.

После встречи в администрации Ленобласти белорусские высокопоставленные чиновники побывали в областных портовых комплексах, чтобы на месте познакомиться с их работой и возможностями.

Убийство авторитета

А вечером в субботу в регионе случились криминальные разборки. Во дворе собственного дома был убит депутат Выборгского района Ленобласти Александр Петров. По предварительным данным, бизнесмен несколько раз ходил в баню, а после нее выходил к озеру, на другом берегу которого располагался киллер.



Фото: администрация Выборгского района

61-летний Александр Петров — известный в регионе человек. Местные СМИ называли его «хозяином Выборга», но ему это не нравилось. 47news утверждает, что бизнес-структуры Петрова занимались «практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга». По данным СПАРК, кроме долей в судостроительном заводе и топливной компании в Выборге ему принадлежит 24 структуры. Среди них — дорожно-строительная компания, управляющая компания, мусорные полигоны, риелторские фирмы, гостиничный комплекс, «Первый мурманский терминал» в порту Мурманска и другие.

«На территории этого района он был человеком гораздо более влиятельным, чем любой губернатор Ленинградской области на протяжении этих 25 лет… При этом он официально никогда не имел проблем с законом. В его биографии отсутствуют судимости за уголовные преступления», — констатирует вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров.

За шесть дней до убийства Петрова под домашний арест был отправлен глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, который, как пишут местные СМИ, был давнишним другом Петрова. Орлов подозревается в том, что совместно с другими лицами обманным путем внес в документы заведомо ложные данные о якобы выполненных ремонтных работах, которые в действительности не выполнялись. Работы были оплачены за счет средств местного бюджета на сумму не менее 700 млн российских рублей.

На данный момент нет информации о том, что эти два события могут быть связаны.

Александр Петров — отец Виталия Петрова, первого российского пилота «Формулы-1», выступавшего с 2010 по 2013 год. Александр Петров частично оплачивал выступление сына в автогонках из собственных средств.