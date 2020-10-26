|
Снопков и Рыбаков оценили терминалы Ленобласти. В выходные там убили портового авторитета
26.10.2020 16:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22−23 октября белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Николаем Снопковым побывала в Ленинградской области и ознакомилась с портовой инфраструктурой региона. Какие впечатления на чиновников произвели терминалы, узнать не удалось. Но положительных оценок явно не добавило резонансное убийство одного из местных авторитетных бизнесменов, имевшего активы в портах.
В минувшую пятницу Снопков и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков провели встречу с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Как
— Сегодня мы начинаем реализовывать посыл, прозвучавший от двух глав государств, о
После встречи в администрации Ленобласти белорусские высокопоставленные чиновники побывали в областных портовых комплексах, чтобы на месте познакомиться с их работой и возможностями.
Убийство авторитета
А вечером в субботу в регионе случились криминальные разборки. Во дворе собственного дома был убит депутат Выборгского района Ленобласти Александр Петров. По предварительным данным, бизнесмен несколько раз ходил в баню, а после нее выходил к озеру, на другом берегу которого располагался киллер.
61-летний Александр Петров — известный в регионе человек. Местные СМИ
«На территории этого района он был человеком гораздо более влиятельным, чем любой губернатор Ленинградской области на протяжении этих 25 лет… При этом он официально никогда не имел проблем с законом. В его биографии отсутствуют судимости за уголовные преступления», —
За шесть дней до убийства Петрова под домашний арест
На данный момент нет информации о том, что эти два события могут быть связаны.
Александр Петров — отец Виталия Петрова, первого российского пилота «Формулы-1», выступавшего с 2010 по 2013 год. Александр Петров частично оплачивал выступление сына в автогонках из собственных средств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22−23 октября белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Николаем Снопковым побывала в Ленинградской области и ознакомилась с портовой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)