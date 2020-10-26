В Китае обеспокоены, что санкции ЕС против Беларуси нанесут ущерб ж/д перевозкам

Источник материала: Tut.by

Санкции Евросоюза против Беларуси могут угрожать стабильной работе железнодорожных экспрессов на маршруте Китай-Европа, считает генеральный секретарь Всекитайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии, генеральный секретарь Исследовательского центра «Один Пояс и Один Путь» Ван Сяоцюань.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Создаются политические кризисы и теория китайской угрозы в странах, расположенных вдоль маршрута [Китай-Европа], с целью препятствовать региональному сотрудничеству. Возможная эскалация западных санкций против Беларуси также может угрожать стабильной эксплуатации экспрессов Китай-Европа», — сказал Ван Сяоцюань (цитата по Прайм ).

По словам эксперта, морские и воздушные перевозки сильно пострадали вследствие пандемии, и в этот период наземный транспорт показал свои преимущества.

— По мере ослабления пандемии преимущество морских и воздушных перевозок восстановится, и в 2021 году экономика большинства стран будет еще сложнее, и спрос на перевозки будет выше, — добавил он.

Евросоюз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Беларуси. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования.

Концепция «Один пояс — один путь» — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Недавно немецкая «Дуйсбургер Хафен» — управляющая компания Дуйспорта, крупнейшего в мире внутриконтинентального порта — объявила о строительстве бимодального железнодорожного терминала в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Другими участниками проекта стали китайская «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», «Брестское отделение Белорусской железной дороги», а также швейцарская «Хупак Интермодал», ведущий сетевой оператор интермодальных перевозок в Европе. Цель проекта — на практике реализовать статус парка как ключевой точки концепции «Один пояс — один путь», поскольку большинство железнодорожных составов, проходящих через Минск из Китая и в Китай, принимаются и формируются в порту Дуйсбурга.