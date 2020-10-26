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Инициатива BY_help выплатила пострадавшим после выборов более 1,1 млн долларов

26.10.2020 16:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива BY_help потратила на помощь пострадавшим после выборов почти 2,9 млн рублей, или более 1,1 млн долларов в эквиваленте.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К этому моменту инициатива помогла людям по 2,2 тысячи заявок. На эти средства компенсировали 866 штрафов, осуществили 964 выплаты по медицинской помощи, оплатили 53 услуги адвокатов, возместили 349 оплаты за пребывание на сутках.

— Нам удалось ускорить темпы: за последние 10 дней мы выплатили полмиллиона белорусских рублей. Для сравнения: чтобы выплатить первые полмиллиона, нам понадобилось 74 дня, — говорится в отчете инициативы.

В базе BY_help находится около 7 тысяч заявок. Около 10% заявок перенаправили в партнерские инициативы. В предыдущем отчете инициативы указано, что выплачено более 30% от собранной с лета суммы.

 
 
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Средства потрачены на выплаты штрафов, медпомощи, услуги адвокатов и пребывания на сутках
 
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