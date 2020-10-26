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Почти 500$: средняя зарплата по Беларуси в сентябре составила 1264,5 рубля

26.10.2020 17:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Номинальная начисленная средняя зарплата работников в Беларуси в сентябре составила 1264,5 рубля. В лидерах традиционно Минск: здесь работники получают в среднем 1780,8 рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.
В Минской области средняя зарплата в сентябре была на уровне 1239,8 рублей, в Гомельской – 1131,4, Гродненской - 1102,4, Брестской - 1088,8, Витебской - 1061,1, Могилевской - 1036,6. 

© Sputnik / Александр Натрускин
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Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста цен на товары и услуги) в целом по стране в январе-сентябре выросла на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К слову, в августе средняя зарплата по стране составляла 1276,4 рублей, в июле - 1287,5.

В июне больше всего получали в сфере информационного обслуживания - 5503,3 рублей, воздушного транспорта - 2816,8, вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования - 2663,2. Меньше всего зарабатывали работники парикмахерских и салонов красоты (593,3 рубля), сфера развлечений и творческие работники (679,6 руб.), соцработники и сотрудники по уходу в специализированных учреждениях (703,9 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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