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Жилищные строительные сбережения появились в Беларуси

26.10.2020 17:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 382 "О государственной системе жилищных строительных сбережений", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Теперь белорусы смогут копить на специальных счетах в банках в виде вкладов деньги, чтобы в дальнейшем использовать для получения средств, которых не хватает на улучшение жилищных условий. Эти деньги будут использоваться, как целевые кредиты под проценты ниже "рынка".

© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Указом установлены равные права всех категорий граждан для участия в ЖСС и возможность участия в данной системе всех банков страны", - говорится в официальном сообщении.

Всем участвующим в системе жилищных строительных сбережений будет начисляться премия от государства, освобождаемая от подоходного налога. Причем от него также будут освобождены проценты, которые будут поступать белорусам на банковские вклады ЖСС.

"Минимально необходимая сумма накоплений для получения кредита в системе ЖСС определена в размере не менее 30% от договорной суммы", - уточнили в пресс-службе.

Документом также предусмотрено, что процентная ставка за использование жилищного кредита не может превышать проценты по вкладу ЖСС больше чем на 3%.

Все банки, которые будут участвовать в данной системе, будут согласовывать с Минстройархитектуры локальные правовые акты, которые связаны с ЖСС, чтобы защитить интересы белорусов.

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Теги: Минск
 
 
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Теперь проценты за пользование жилищным кредитом не могут превышать проценты по вкладу ЖСС более чем на 3%.
 
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