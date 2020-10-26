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Топливо снова дорожает в Беларуси со вторника 27 октября

26.10.2020 17:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Стоимость автомобильного топлива увеличится в Беларуси со вторника 27 октября, сообщили в концерне "Белнефтехим".

По данным концерна, на АЗС будут следующие цены:

  • АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 70 копеек
  • АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо – 1 рубль 80 копеек
  • АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 2 копейки

Напомним, в прошлый раз топливо в Беларуси дорожало неделю назад – тогда цены на горючее подняли на копейку. В концерне ранее неоднократно заявляли, что практика увеличения цен будет продолжена.

Всего с начала года стоимость горючего менялась 16 раз. С учетом нынешнего подорожания цены на топливо вернулись к уровню 26 апреля текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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Традиционно литр автомобильного топлива подорожает но одну копейку, в прошлый раз цены на АЗС менялись неделю назад.
 
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