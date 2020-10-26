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Топливо снова дорожает в Беларуси со вторника 27 октября
26.10.2020 17:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Стоимость автомобильного топлива увеличится в Беларуси со вторника 27 октября, сообщили в концерне "Белнефтехим".
По данным концерна, на АЗС будут следующие цены:
Напомним, в прошлый раз топливо в Беларуси дорожало неделю назад – тогда цены на горючее подняли на копейку. В концерне ранее неоднократно заявляли, что практика увеличения цен будет продолжена.
Всего с начала года стоимость горючего менялась 16 раз. С учетом нынешнего подорожания цены на топливо вернулись к уровню 26 апреля текущего года.
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Традиционно литр автомобильного топлива подорожает но одну копейку, в прошлый раз цены на АЗС менялись неделю назад.
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