Топливо снова дорожает в Беларуси со вторника 27 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Стоимость автомобильного топлива увеличится в Беларуси со вторника 27 октября, сообщили в концерне "Белнефтехим".

По данным концерна, на АЗС будут следующие цены:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 70 копеек

АИ-95-К5-Евро и дизельное топливо – 1 рубль 80 копеек

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 2 копейки

Напомним, в прошлый раз топливо в Беларуси дорожало неделю назад – тогда цены на горючее подняли на копейку. В концерне ранее неоднократно заявляли, что практика увеличения цен будет продолжена.

Всего с начала года стоимость горючего менялась 16 раз. С учетом нынешнего подорожания цены на топливо вернулись к уровню 26 апреля текущего года.

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