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КГБ: На экстремистские действия протестующих будем реагировать, как на акты терроризма

26.10.2020 21:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На действия протестующих, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и насильственное изменение конституционного строя, КГБ будет реагировать, как на акты терроризма. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В сюжете государственного телеканала сообщили, что в Гомеле обезвредили предмет, «похожий на самодельную бомбу». Он был закопан под БЧБ-флагом в районе озера Обкомовское. Его обезвредила саперно-пиротехническая группа и передала «сотрудникам Следственного комитета для проведения экспертизы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

— Преступные действия спланированы и реализованы организованными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации, устрашения населения, насильственного изменения действующего конституционного строя. Совершение взрывов, поджогов, других действий, создающих опасность гибели людей или наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации общественного порядка, квалифицируются как акт терроризма. Реакция Комитета государственной безопасности на подобные действия будет соответствующей — как на акты терроризма. Действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка, — прокомментировал эту информацию Бычек.

Представитель КГБ также привел в пример события в Минске 25 октября, когда, по его словам, «радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД», а затем продолжили «грубо нарушать общественный порядок» в спальных районах.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Представитель КГБ также привел в пример события в Минске 25 октября, когда, по его словам, «радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания...
 
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