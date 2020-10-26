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КГБ: На экстремистские действия протестующих будем реагировать, как на акты терроризма
26.10.2020 21:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На действия протестующих, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и насильственное изменение конституционного строя, КГБ будет реагировать, как на акты терроризма. Об этом в эфире
— Преступные действия спланированы и реализованы организованными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации, устрашения населения, насильственного изменения действующего конституционного строя. Совершение взрывов, поджогов, других действий, создающих опасность гибели людей или наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации общественного порядка, квалифицируются как акт терроризма. Реакция Комитета государственной безопасности на подобные действия будет соответствующей — как на акты терроризма. Действиям причастных лиц будет дана соответствующая правовая оценка, — прокомментировал эту информацию Бычек.
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