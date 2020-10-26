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Беларусь сообщила Литве, что выработка электроэнергии на БелАЭС начнется в первой декаде ноября

27.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid получил в понедельник информацию от белорусского оператора «Белэнерго» о том, что начать выработку электроэнергии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце намечается с 1 до 10 ноября. Об этом сообщает Delfi.lt.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Литовская компания отмечает, что в соответствии с законом о бойкоте электричества с БелАЭС, она с начала выработки на этой станции установит нулевую пропускную способность для импорта электроэнергии из Беларуси. О полученной информации Litgrid в понедельник информировала участников рынка через систему биржи электроэнергии Nord Pool. Литовский оператор еще раньше сообщил рынку, что после запуска БелАЭС импорт электроэнергии из Беларуси будет остановлен.

Как намечено в литовском законе, после запуска БелАЭС Литва также прекратит предоставление резервов электроэнергии Беларуси.

Александр Лукашенко, напомним, 16 сентября на встрече с политическим активом страны заявил, что БелАЭС откроют 7 ноября.

Еще в начале сентября страны Балтии договорились, что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.

 
 
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Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid получил в понедельник информацию от белорусского оператора «Белэнерго» о том, что начать выработку...
 
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