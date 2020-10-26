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Amnesty International призвала белорусские власти немедленно положить конец насилию силовиков

27.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Остановить насилие на улицах, в местах заключения, а также против вышедших на забастовку рабочих, потребовала от белорусских властей международная правозащитная организация Amnesty International.


Фото: TUT.BY

— Мы с шоком и тревогой видим, как этот режим, который в течение нескольких недель развязал невыразимое насилие против демонстрантов на улицах и в местах заключения, сегодня направил силовиков в масках для избиения и ареста бастующих рабочих на их рабочих местах. Проявляется откровенное пренебрежение самыми основными правами человека, и теперь право на забастовку — это еще одно, которое безжалостно подавляется ботинками силовиков и дубинками, — говорится в заявлении исполняющего обязанности директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева.

Представитель Amnesty International указывает на события 25 октября, когда против демонстрантов силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули.

— Убегающих протестующих преследовали, стреляли и избивали. Есть тревожные кадры, как бойцы ворвались в частную квартиру и избивали находящихся в ней людей. Сотрудники правоохранительных органов полностью отказались от своей присяги защищать своих сограждан и получили полную свободу действий в применении к ним неизбирательного насилия и массовых произвольных арестов, — отмечает он.

Кривошеев отмечает, что правительство Беларуси должно «немедленно положить конец насилию силовиков против мирных демонстрантов. Власти должны немедленно и безоговорочно освободить всех арестованных и привлеченных к административной или уголовной ответственности только за попытку реализовать свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также их права на создание независимых ассоциаций и на забастовки».

Напомним, в Беларуси 25 октября было задержано более 500 человек. В понедельник к этому часу правозащитникам известны фамилии уже более 300 задержанных.

 
 
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