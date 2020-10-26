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Amnesty International призвала белорусские власти немедленно положить конец насилию силовиков
27.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Остановить насилие на улицах, в местах заключения, а также против вышедших на забастовку рабочих,
— Мы с шоком и тревогой видим, как этот режим, который в течение нескольких недель развязал невыразимое насилие против демонстрантов на улицах и в местах заключения, сегодня направил силовиков в масках для избиения и ареста бастующих рабочих на их рабочих местах. Проявляется откровенное пренебрежение самыми основными правами человека, и теперь право на забастовку — это еще одно, которое безжалостно подавляется ботинками силовиков и дубинками, — говорится в заявлении исполняющего обязанности директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева.
Представитель Amnesty International указывает на события 25 октября, когда против демонстрантов силовики
— Убегающих протестующих преследовали, стреляли и избивали. Есть тревожные кадры, как бойцы
Кривошеев отмечает, что правительство Беларуси должно «немедленно положить конец насилию силовиков против мирных демонстрантов. Власти должны немедленно и безоговорочно освободить всех арестованных и привлеченных к административной или уголовной ответственности только за попытку реализовать свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также их права на создание независимых ассоциаций и на забастовки».
Напомним, в Беларуси 25 октября было задержано
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«Мы с шоком и тревогой видим, как этот режим, который в течение нескольких недель развязал невыразимое насилие против демонстрантов на улицах и в местах...
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