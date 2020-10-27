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Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за $102 тысячи
27.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Среди осенней серости и дождливой хандры иногда очень хочется чего-то позитивного. Мы нашли вот такую,
Солнечная однокомнатная квартира расположена в известном жилом комплексе «Маяк Минска». Что касается инфраструктуры, здесь есть все: школы, детские сады, магазины, рестораны, кафе и т.д. Проблема может возникнуть разве что с парковкой.
В объявлении указано, что продается «стильная квартира в доме повышенной комфортности». Жилье действительно выглядит стильным: декор не перегружен деталями, мебель лаконична в своей простоте и функциональности, пространство грамотно зонировано. Однако все эти преимущества имеют свою цену — $102 тысячи.
Общая площадь квартиры — 48,3 кв.м. Раздельных комнат — одна. Апартаменты расположены на 23 этаже 25-этажной
Есть в этой квартире что-то притягательное: то ли обилие солнечного цвета (которое, кстати, подчеркивается желтыми элементами декора и мебелью), то ли лаконичная простота, не перегруженная модными акцентами, — но здесь определенно хочется проводить время. Чего только стоит огромное окно в пол в гостиной, где можно уютно устроиться в ярком кресле-мешке и посмотреть на город с высоты 23 этажа.
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Среди осенней серости и дождливой хандры иногда очень хочется чего-то позитивного. Мы нашли вот такую, максимально солнечную и позитивную квартиру. Правда, и стоит...
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