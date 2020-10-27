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Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за $102 тысячи

27.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Среди осенней серости и дождливой хандры иногда очень хочется чего-то позитивного. Мы нашли вот такую, максимально солнечную и позитивную квартиру. Правда, и стоит она недешево — $102 тысячи. Но возможно именно столько стоит деревянный подоконник под панорамным окном?

Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи

Солнечная однокомнатная квартира расположена в известном жилом комплексе «Маяк Минска». Что касается инфраструктуры, здесь есть все: школы, детские сады, магазины, рестораны, кафе и т.д. Проблема может возникнуть разве что с парковкой. 

В объявлении указано, что продается «стильная квартира в доме повышенной комфортности». Жилье действительно выглядит стильным: декор не перегружен деталями, мебель лаконична в своей простоте и функциональности, пространство грамотно зонировано. Однако все эти преимущества имеют свою цену — $102 тысячи.

Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи

Общая площадь квартиры — 48,3 кв.м. Раздельных комнат — одна. Апартаменты расположены на 23 этаже 25-этажной новостройки. Санузел совмещенный, в квартире есть лоджия площадью 3,7 кв.м.


Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи

Есть в этой квартире что-то притягательное: то ли обилие солнечного цвета (которое, кстати, подчеркивается желтыми элементами декора и мебелью), то ли лаконичная простота, не перегруженная модными акцентами, — но здесь определенно хочется проводить время. Чего только стоит огромное окно в пол в гостиной, где можно уютно устроиться в ярком кресле-мешке и посмотреть на город с высоты 23 этажа.

Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи

Спальня отделена от основной комнаты стеклянными перегородками, здесь есть свой выход на балкон. На лоджии также панорамные окна, откуда открывается отличный вид на Национальную библиотеку и парк возле нее.

Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи
Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи

Квартира продается с мебелью и техникой. «Заселяйтесь и наслаждайтесь» — так и манит продавец. В конце есть пометка: «Возможен торг».

Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за 2 тысячи

 
Теги: Минск
 
 
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Среди осенней серости и дождливой хандры иногда очень хочется чего-то позитивного. Мы нашли вот такую, максимально солнечную и позитивную квартиру. Правда, и стоит...
 
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