Когда очень хочется позитива. Нашли самую солнечную «однушку» за $102 тысячи

Солнечная однокомнатная квартира расположена в известном жилом комплексе «Маяк Минска». Что касается инфраструктуры, здесь есть все: школы, детские сады, магазины, рестораны, кафе и т.д. Проблема может возникнуть разве что с парковкой.

В объявлении указано, что продается «стильная квартира в доме повышенной комфортности». Жилье действительно выглядит стильным: декор не перегружен деталями, мебель лаконична в своей простоте и функциональности, пространство грамотно зонировано. Однако все эти преимущества имеют свою цену — $102 тысячи.