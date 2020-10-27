"Уважаемые мародеры, не лазить!" Как сносят последние частные дома у ЖК "Минск-Мир"

Источник материала: realt.by

Жизнь идет своим чередом: облик города меняется, и на месте частных деревянных домов все чаще и чаще вырастают высотки. Так и произошло на месте застройки известного ЖК «Минск-Мир», где еще с 2015 года сносят частный сектор. Сегодня там "уходят" последние дома, и мы показываем, насколько апокалиптично это выглядит.

Жилой комплекс «Минск-Мир» расположился в Октябрьском районе столицы в границах ул. Аэродромной — ул. Вирской — Южной магистрали. Этот проект претендует на звание одного из самых крупных в Европе и предполагает строительство многоквартирных домов, школы, детских садов, кафе и ресторанов, магазинов и многих других объектов сферы услуг. Изюминка жилого комплекса — самый большой в стране торгово-развлекательный центр и Международный финансовый центр. Застройщиком проекта выступает компания «Дана Холдингз».



Так ЖК "Минск-Мир" выглядел в 2019 году



Так комплекс выглядит сейчас







А вот так этот же участок земли выглядит сейчас, в 2020 году.



















Спустя 3 года в Физкультурном переулке снос все еще продолжается. Жителей здесь уже нет — сплошь зияющие пустотой разбитые окна. Однако интересно, что на одном из домов приклеено объявление-обращение в мародерам: «Не ходить! В доме живут люди! Уважаемые мародеры, не лазить!»













Более-менее крепкими и жилыми выглядят дома по ул. Докучаева. Но, скорее всего, и им будет предписан снос, а на их месте появится либо новый торговый центр, либо многоквартирная новостройка .











