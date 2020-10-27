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"Уважаемые мародеры, не лазить!" Как сносят последние частные дома у ЖК "Минск-Мир"
27.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жизнь идет своим чередом: облик города меняется, и на месте частных деревянных домов все чаще и чаще вырастают высотки. Так и произошло на месте застройки известного ЖК «Минск-Мир», где еще с 2015 года сносят частный сектор. Сегодня там "уходят" последние дома, и мы показываем, насколько апокалиптично это выглядит.
Жилой комплекс «Минск-Мир» расположился в Октябрьском районе столицы в границах ул. Аэродромной — ул. Вирской — Южной магистрали. Этот проект претендует на звание одного из самых крупных в Европе и предполагает строительство многоквартирных домов, школы, детских садов, кафе и ресторанов, магазинов и многих других объектов сферы услуг. Изюминка жилого комплекса — самый большой в стране торгово-развлекательный центр и Международный финансовый центр.
Застройщиком проекта выступает компания «Дана Холдингз».
Для того, чтобы реализовать проект в жизнь, потребовалось снести усадебную застройку в границах Физкультурного переулка и ул. Вильямса. Мы подробно
Более-менее крепкими и жилыми выглядят дома по ул. Докучаева. Но, скорее всего, и им будет предписан снос, а на их месте появится либо новый торговый центр, либо многоквартирная
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Жизнь идет своим чередом: облик города меняется, и на месте частных деревянных домов все чаще и чаще вырастают высотки. Так и произошло на месте застройки...
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