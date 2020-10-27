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Направления использования средств инвестфондов расширили в Беларуси

27.10.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. В Беларуси расширили направления использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов, соответствующее постановление Совета министров №602 от 22 октября опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

© Photo : пресс-служба правительства Беларуси
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Данный документ вносит изменения в Положение о порядке и целях использования средств внебюджетных централизованных инвестиционных фондов. В частности, в постановлении говорится, что средства фондов можно будет использовать не только на строительства зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, но и на оплату проектной и сметной документации, изыскательских работ, услуг по проведению госэкспертизы и госнадзора.

Также деньги из фондов можно выделять для оплаты маркетинговых исследований, финансирование развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры и отраслевых лабораторий. Кроме того, разрешили использовать средства для оплаты перевода документов, которые связаны с реализацией инвестпроектов с привлечением средств международных финансовых организаций.

В документе перечисляются источники, из которых средства зачисляются в инвестфонды. Также в правительство уточнило, что остаток средств фондов на конец финансового года направляется на расходы соответствующих фондов в следующем финансовом году в соответствии с белорусским законодательством.

Постановление Совмина вступает в силу с момента его официального опубликования.

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Теги: Минск
 
 
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Правительство разрешило направлять деньги на оплату документации, изыскательских работ, услуг по проведению госэкспертизы и госнадзора, маркетинговых...
 
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