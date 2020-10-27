Вместо закупки кормов вкладывать в реконструкцию. Как хозяйство в Щорсах стало зарабатывать почти 2 млн рублей в год

Источник материала: Tut.by

Колхозы — не синоним убытков. Они способны зарабатывать, уверен директор ОАО «Щорсы» Николай Иванчик. Три года, которые ветврач по профессии возглавляет государственное хозяйство, он старается показать, что и там есть возможность развиваться. Вместе с группой компаний «Белагро» мы побывали на предприятии, чтобы узнать, в чем заключается секрет успеха в работе на земле.





Этим материалом мы продолжаем проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль.

Почти 2 млн рублей прибыли и больше 1 млн вложений в реконструкцию

ОАО «Щорсы» расположено в одноименном агрогородке. А его администрация — недалеко от остатков богатой усадьбы Хрептовичей. Когда-то эта местность славилась вкуснейшими сырами, хлебом и пивом. В историческом здании со скромной обстановкой волнами окунает в тепло, идущее от печи-грубы. Здесь поместилась вся администрация второго по размерам и первого по поголовью скота хозяйства в Новогрудском районе.

Животноводство и растениеводство в прошлом году принесли «Щорсам» 1,9 млн рублей чистой прибыли. Как было раньше, директор не говорит, указывая, что после его прихода прибыль растет, — например, в 2017 году чистой прибыли было 1,4 млн рублей. При этом все свободные деньги идут в развитие хозяйства.

— Надо все время что-то вкладывать, чтобы развиваться. Надо стараться идти к тому, чтобы техника была максимально производительной, чтобы один человек смог делать работу за троих, чтобы трактор был многофункциональным, чтобы для внесения органики было достаточно одного большого трактора, а не использовались для этого пять маленьких. Во-первых, растет отдача, а во-вторых, уменьшается вложенный человеческий труд, при этом можно дать людям более ощутимую зарплату, — рассуждает директор ОАО «Щорсы» Николай Иванчик.

На селе кадровый голод все же ощущается, поэтому автоматизация процессов, с одной стороны, уменьшит потребность в человеческих ресурсах, а с другой — облегчит и без того непростую работу крестьян, считает он. Поэтому в хозяйстве стараются все средства вложить в развитие и улучшение условий для животных. В прошлом году 1,28 млн рублей вложили в реконструкцию молочно-товарных ферм «Загорье» и «Авдеевичи». Часть денег взяли под льготный кредит в «Белагропромбанке» по госпрограмме.

— На одной ферме достроили коровник и благоустроили ее, на другой построили телятник, сделали хорошую площадку для удаления навоза, поставили ворота для санобработки, заасфальтировали подъезд по территории, сделали сенажные траншеи. На все ушло около восьми месяцев. Честно, не думал, что успеем сделать за такой короткий срок — тут же было почти болото, — говорит Николай Иванчик, показывая на площадку перед коровниками на ферме «Авдеевичи».





На первый взгляд новый коровник на ферме ничем не выделяется, но директор хозяйства объясняет, что в нем не только новые стены или крыша — он организован так, чтобы животным было комфортней, чем в старом строении.

— Все продумано в плане микроклимата, постановки мест, кормления, осеменения. Это все потом отражается на качестве молока, — говорит Николай Иванчик пока коровы, причмокивая, жуют корм и напевают непонятные человеку песни.

Молоко — одно из основных направлений в «Щорсах», значит, вложения в него вскоре дадут свои плоды. Надои на фермах хозяйства — 13,1 тысячи тонн в год, к уровню прошлого года прибавили 0,9 тысячи тонн. 95% идет классом «Экстра» и высшим. Это самый лучший сорт молока. Правда, кто о таком задумывается, когда варит молочную кашу или добавляет молоко в кофе? Продукцию «щорсовских» коров потребляют покупатели «Новогрудских Даров». А вот продажи молока через биржу, говорит директор, их не интересуют: во-первых, сбыт и так есть, во-вторых, хочется обеспечивать продукцией свой регион.

На двух обновленных фермах работа по реконструкции не заканчивается. В нескольких коровниках сотрудники своими силами делают реконструируют и ремонтируют другие здания.

— Если сегодня не покупать, не обновлять технику, если ничего не строить, то и движения в сторону улучшения никакого не будет, — рассуждает Николай Иванчик. Возглавив хозяйство, он изменил некоторые подходы, что позволило больше зарабатывать и в то же время экономить на том, что можно производить самим, в первую очередь на кормах.



На ферме работает по две доярки в смену. Высокоудойных коров доят три раза в день

Всего в хозяйстве пять молочно-товарных ферм. Три из них с оборудованными доильными залами. Запчасти для отечественной и зарубежной сельхозтехники можно удобно приобрести в интернет-магазине «Белагро»







Зачем покупать корма, если их можно выращивать самим

Возглавив «Щорсы» Николай Иванчик изменил подходы в распределении средств.

— Самым обидным было то, что приходилось покупать корма в то время, когда надо было делать реконструкцию ферм, зданий, разбираться с поголовьем, строить сенажные траншеи, — вспоминает он.

Новая ферма с неба не упадет, а корма можно вырастить самим, подумал новый руководитель хозяйства. Перераспределил силы, увеличил растениеводство настолько, чтобы хватало себе и на продажу, а освободившиеся и заработанные деньги в «Щорсах» стали вкладывать в реконструкцию ферм и обновление технопарка.

— Засеваем кукурузы на 870 гектаров. Для нашего поголовья корма достаточно, но на всякий случай заготавливаем еще и сенаж. Еще есть 385 гектаров свеклы, 50 гектаров льна, 400 гектаров рапса, озимые зерновые — 1990 и яровые зерновые — 1200 гектаров. Рапс, кстати, весь реализуем. Он очень рентабельный, — рассказывает по дороге вдоль своих земель руководитель хозяйства. — Стараемся земли использовать максимально. Вот стали заниматься выращиванием многолетних трав: люцерна, клевер, бобовые смеси. Это источник энергии, белка.

Два года назад здесь начали заниматься озимым ячменем. Начинали с 30 гектаров, потом посеяли 50, на этот год — уже 110 гектаров. Это позволяет иметь запас зерна. Важно, что использование зерноуборочной техники начинается раньше, значит, и ее проверка тоже.

— Что тут убрать 110 гектаров? Заскочили на день, убрали и уехали. Но механизаторы используют комбайны и сразу видят, где какие есть «болячки», — рассказывает глава хозяйства.

Вспомнив про технику, не без удовольствия руководитель хозяйства говорит, что одно из недавних крупных приобретений — кормоуборочный комбайн John Deere. А вообще техника в автопарке есть как белорусская, так и импортная.

— Работают специалисты и на комбайнах КВК, хороший КЗС-1218. Каждый год приобретаем по одному комбайну, и никаких проблем нет. Он может работать 8−9 сезонов и на уборке кукурузы, и сенажа. Расхождения, конечно, есть. Топлива на нашей технике уходит больше. Но и производительность у кормоуборочной отечественной больше. Что касается тракторов, тут уже я на стороне импортной техники. В белорусской плюс в том, что ее можно купить по хорошей цене и в лизинг по государственной программе, не привязанный ни к доллару, ни к евро. В итоге цены, — посмотрите, на комбайны или кормоуборочную технику — на сегодня практически не поменялись.

На энергонасыщенной технике стоит навигационная система, она же позволяет отслеживать расход топлива и объемы выполненных работ. Это стимулирует людей не просиживать время, а трудиться, ведь чем больше они сделают, тем больше заработают.



Николай Иванчик

Могут ли государственные колхозы быть успешными

Государственное сельское хозяйство работает по принципу плановой экономики. Директор «Щорсов» подтверждает, что получает планы «сверху», а вот как их реализовать и даже перевыполнять, решает самостоятельно.

— У нас всегда были колхозы. Почему-то считается, что они не могут работать — могут. Все просто: чтобы зарабатывать, надо работать. Не без нестыковок, везде всегда есть сложности. Если нет проблем, это только так кажется — вы просто их еще не увидели. Но каждую проблему можно решить по-разному. Можно пойти, например, легким путем, но более дорогим, а можно подумать, как будет эффективнее, дешевле, лучше и комфортнее, — считает глава хозяйства.

В планах на следующий год — засеять больше рапса, а потом приобрести пресс и производить рапсовое масло на продажу, а жмых использовать для животных. Еще одно новое направление на очереди — изготовление своего комбикорма. Он сделает цикл производства полностью замкнутым. Учиться всему приходится на ходу. Опыт в основном перенимают у хозяйств района и области, говорит директор. Когда рядом «богатый» и успешный сосед, то и ездить далеко не надо для того, чтобы чему-то научиться.

— Районы организовывают поездки в успешные хозяйства, чтобы перенимали опыт. А зачастую получается, что учишься сам. Задумалось мне в этом году посеять подсолнух с кукурузой — взял и посеял. Нормальный получается корм. А потом я узнал, что так делают в СПК имени Деньщикова. Поехали туда, посмотрели, в какой фазе убирать, как правильно сеять. Оказалось, что не все мы делали, как надо. Зато теперь знаем — опыт на будущий год, — делится собеседник.

Николай Иванчик говорит, что сельское хозяйство — неплохая возможность работать и зарабатывать, причем как для государственной формы собственности, так и частной. И приводит пример: в прошлом году «Щорсы» заготовили самое большое количество кормов в районе, увеличили количество продукции животноводства. В этом году средняя урожайность растениеводства 55,8 центнера с гектара. При этом директор признает, что работать без доступных кредитов в сельском хозяйстве, особенно если оно хочет обновляться и развиваться, невозможно.

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