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Пять политических партий отказались предоставлять в Минюст списки членов
27.10.2020 09:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пять оппозиционных политических партий — Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия левых «Справедливый мир» и Белорусская партия «Зеленые» — выступили с совместным заявлением, в котором отказались предоставлять в Министерство юстиции списки членов, пишет
Партии подчеркивают, что предоставление персональных списков не предусмотрено законом, требование об указании в официальных документах принадлежности к той или иной партии не допускается. Партии намерены представить в Минюст только те документы, которые предусмотрены действующим законодательством.
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Партии намерены представить в Минюст только те документы, которые предусмотрены действующим законодательством.
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