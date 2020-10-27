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Срок приема предложений по изменениям в Конституцию продлили
27.10.2020 11:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работа по приему предложений по изменениям в Конституцию продолжена, белорусы могут присылать их на адрес Палаты представителей, а также своим депутатам. Об этом
Напомним, ранее в Палате представителей заявляли, что предложения по изменениям в Конституцию будут принимать
В Палату представителей уже поступило более тысячи предложений.
— Даже сегодня я затрудняюсь, сколько таких предложений, ведь не в количестве суть. Они поступают от отдельных граждан, от субъектов хозяйствования, ученые включились в эту работу. Поступают предложения коллективные, то есть определенные предложения поддерживает группа, допустим, 25 человек, 100 человек, 200 человек. Они подписывают такое обращение. Смысл в том, чтобы увидеть, о чем говорят люди, о чем они думают, какие их пожелания. Не количество ведь самоцель, — заявила Светлана Любецкая.
Депутат отметила, что если анализировать в целом уже поступившие предложения, их можно разделить на три группы: первая касается видения политического устройства, вторая — это социально-экономические пути развития, третья — идеологическая составляющая, а также ценностная система, «которая заложена у нас в Конституции».
— Что касается политического устройства — это корректировка полномочий президента, парламента, правительства, органов управления, избирательной системы. Что касается социально-экономического развития, это дальнейшее движение нашей республики, определение внешней и внутренней политики, социально-экономические гарантии. Если идеологической составляющей коснуться, то это вопросы религиозного плана, вопросы устройства семьи. Очень разные соображения, и это говорит о том, что люди задумываются о том, какова будет наша жизнь дальше. Это серьезный подход, — рассказала депутат.
Также в своих предложениях белорусы предлагают перейти от мажоритарной к смешанной системе, то есть пропорциональной системе, ограничить сроки работы органов государственной власти, пересмотреть систему назначения должностных лиц главой государства, поднимают вопросы, касающиеся отмены смертной казни и введения уполномоченного по правам человека.
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Ранее в Палате представителей заявляли, что предложения по изменениям в Конституцию будут принимать до 25 октября. Депутатам уже поступило более тысячи...
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