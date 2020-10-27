Камера в жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, на карантине, адвоката не пускают

Источник материала: Tut.by

Камера в Жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, на карантине, адвокат не смогла встретиться с ней, сообщила пресс-служба Виктора Бабарико .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

26 октября адвокат Людмила Казак не смогла встретиться со своей подзащитной. Причина: карантин на 10 дней.

— Как минимум до понедельника, 2 ноября, защита не сможет увидеть Марию и продолжить работу над ее делом, — сообщает пресс-служба Бабарико.

Кто именно болеет в камере Колесниковой, неизвестно.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны . Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361.

Защита настаивает : действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.