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Камера в жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, на карантине, адвоката не пускают
27.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Камера в Жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, на карантине, адвокат не смогла встретиться с ней, сообщила
26 октября адвокат Людмила Казак не смогла встретиться со своей подзащитной. Причина: карантин на 10 дней.
— Как минимум до понедельника, 2 ноября, защита не сможет увидеть Марию и продолжить работу над ее делом, — сообщает пресс-служба Бабарико.
Кто именно болеет в камере Колесниковой, неизвестно.
Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и
16 сентября следователи
Защита
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Кто болеет в камере Колесниковой, неизвестно. Но карантин продлится 10 дней - до 2 ноября.
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