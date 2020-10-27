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Камера в жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, на карантине, адвоката не пускают

27.10.2020 13:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Камера в Жодинской тюрьме, где содержится Мария Колесникова, на карантине, адвокат не смогла встретиться с ней, сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

26 октября адвокат Людмила Казак не смогла встретиться со своей подзащитной. Причина: карантин на 10 дней.

— Как минимум до понедельника, 2 ноября, защита не сможет увидеть Марию и продолжить работу над ее делом, — сообщает пресс-служба Бабарико.

Кто именно болеет в камере Колесниковой, неизвестно.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361.

Защита настаивает: действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Кто болеет в камере Колесниковой, неизвестно. Но карантин продлится 10 дней - до 2 ноября.
 
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