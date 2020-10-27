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Лукашенко заявил о том, что протестующие «по многим направлениям перешли красную черту»

27.10.2020 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь начинается сталкиваться с террористическими угрозами. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, пишет «Звязда».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Совещание началось с задержкой, но Лукашенко отметил, что график пришлось сдвинуть из-за обсуждения реагировании органов власти на ситуацию в стране.

«Протестуны эти болтаются по улицам. В основном у Кухарева (мэра Минска. — Прим. ред.) в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта масса, которая осталась, радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи», — сказал он.

По его словам, ранее он приказал работать аккуратно, пока протестующие не перешли красную черту. Но последние несколько дней свидетельствуют, по мнению Лукашенко, что по многим направлениям эта красная линия пройдена.

«Как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, как говорят специалисты, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — считает Лукашенко.

Ранее о том, что на действия протестующих, «направленные на дестабилизацию ситуации в стране и насильственное изменение конституционного строя», будут реагировать, как на акты терроризма, заявили в КГБ.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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«Протестуны эти болтаются по улицам. В основном у Кухарева (мэра Минска. - Прим. ред.) в Минске. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта масса, которая...
 
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