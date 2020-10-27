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Доллар, евро и российский рубль во вторник прибавили больше копейки

27.10.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

© Sputnik / Виктор Толочко
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На торгах в понедельник в рост пошли сразу все три основные валюты корзины. Во вторник белорусский рубль продолжил ослабевать, в результате чего доллар, евро и российский рубль прибавили больше копейки.

По итогам торгов 27 октября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар – 2,5534 рубля,

1 евро – 3,0175 рубля,

100 российских рублей – 3,3398 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом, доллар подорожал на 0,52%, или 0,0132 рубля. Евро вырос на 0,43% и прибавил 0,0129 рубля, российский рубль подорожал сразу на 0,52%, или 0,0172 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По результатам торгов белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем трем основным валютам корзины.
 
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