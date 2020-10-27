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Лукашенко: На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ

27.10.2020 14:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко дал клятву, что все будет так, как решит белорусский народ. Об этом он заявил 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, сообщает его пресс-служба.


Фото: president.gov.by

Одним из вопросов предстоящего собрания станет подведение итогов социально-экономического развития страны за последние пять лет. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить вопросу избрания делегатов собрания.

«Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают — примем решения и будем по ним жить», — заявил он.

По мнению Лукашенко, люди наконец оценили, что они могут потерять. И задача власти «всеми законными средствами» сделать так, «как было до выборов».

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», — заявил он (цитата по видео из телеграм-канала «Пул Первого»).

 
 
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По мнению Лукашенко, люди наконец оценили, что они могут потерять. И задача власти «всеми законными средствами» сделать так, «как было до выборов».
 
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