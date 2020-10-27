Литва направила Беларуси ноту протеста из-за БелАЭС

Источник материала: Tut.by

27 октября МИД Литвы отправил белорусским коллегам ноту протеста «из-за поспешного запуска БелАЭС», которую в Литве считают небезопасной.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В ноте решительно осуждают решение белорусских властей начать производство на электростанции, игнорируя требования Литвы и ЕС о безопасности, заявили в МИД. Ведомство подчеркнуло, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Беларусью.

«Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском», — заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи Науседы с несколькими министрами, пишет Delfi .

Ранее литовский оператор энергопередающей системы Litgrid получил информацию от белорусского оператора «Белэнерго» о том, что начать выработку электроэнергии на БелАЭС намечается с 1 до 10 ноября.

Напомним, Александр Лукашенко 16 сентября заявил , что БелАЭС откроют 7 ноября. В начале сентября страны Балтии договорились , что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.