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Литва направила Беларуси ноту протеста из-за БелАЭС
27.10.2020 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 октября МИД Литвы отправил белорусским коллегам ноту протеста «из-за поспешного запуска БелАЭС», которую в Литве считают небезопасной.
В ноте решительно осуждают решение белорусских властей начать производство на электростанции, игнорируя требования Литвы и ЕС о безопасности,
«Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском», — заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи Науседы с несколькими министрами, пишет
Ранее литовский оператор энергопередающей системы Litgrid получил информацию от белорусского оператора «Белэнерго» о том, что начать выработку электроэнергии на БелАЭС намечается с 1 до 10 ноября.
Напомним, Александр Лукашенко 16 сентября
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В ноте решительно осуждают решение белорусских властей начать производство на электростанции, игнорируя требования Литвы и ЕС о безопасности, заявили в МИД.
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